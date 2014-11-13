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市场报道 | 2014年 11月 13日 星期四 22:35 BJT

美国热股：COMCAST称与时代华纳有线的并购处于最后阶段

路透11月13日 - Comcast 执行长Brian Roberts周三对记者称，尽管对网路中立性(net neutrality)的新规则存在不确定性，但与时代华纳有线 的合并“全速进行”。

在周四早盘交易中，Comcast股价小涨0.2%，报53.72美元；时代华纳有线股价升1.3%，报138.26美元。(完)
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