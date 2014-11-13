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市场报道 | 2014年 11月 14日 星期五 03:10 BJT

美国各类经济指标总览--2014/11/13

美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为29.0万人，预估为28.0万人；一周续请失业金人数为239.2万人，预估为2
35.0万人；一周初请失业金人数四周均值为28.5万人。 
    
    美国财政部公布，10月预算赤字为1,217亿美元，较上年同期上升34%，预期为赤字1,117亿美元。10月赤字规模为2
011年来最大的10月赤字。去年10月赤字为910亿美元。 
 

                                           当前值                          前次值  
 失业率(%)                                    5.8  (10月)                     5.9  (9月)
 非农业就业岗位(万)                      增加21.4  (10月)                增加25.6  (9月修正值)
 平均时薪(%)                                 +0.1  (10月)                    持平  (9月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                      +0.1  (9月)                     -0.2  (8月)
 不包括食品和能源CPI(%)                      +0.1  (9月)                     持平  (8月)
 实质所得(%)                                 +0.2  (9月)                     +0.5  (8月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                      -0.1  (9月)                     持平  (8月)
 不包括食品和能源PPI(%)                      持平  (9月)                     +0.1  (8月)
 国内生产总值(GDP)(%)                        +3.5  (第三季初值)              +4.6  (第二季)
 GDP平减指数(%)                              +1.3  (第三季初值)              +2.1  (第二季)
 零售销售(%)                                 -0.3  (9月)                     +0.6  (8月)
 国际贸易收支(亿美元)                   逆差430.3  (9月)                逆差399.9  (8月修正值)
 雇佣成本(%)                                 +0.7  (第三季)                  +0.7  (第二季)
 工业生产(%)                                 +1.0  (9月)                     -0.2  (8月修正值)
 产能利用率(%)                               79.3  (9月)                     78.7  (8月修正值)
 初请失业金人数(万人)                        29.0  (11月8日当周)             27.8  (11月1日当周)
 联邦预算(亿美元)                       赤字1,217  (10月)               盈余1,060  (9月)
 领先指标(%)                                 +0.8  (9月)                     持平  (8月修正值)
 个人所得(%)                                 +0.2  (9月)                     +0.3  (8月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                    +0.1  (9月)                     -0.1  (8月)
                                                                                   
 消费者信贷(亿美元)                     增加159.2  (9月)                增加140.3  (8月修正值)
 企业库存(%)                                 +0.2  (8月)                     +0.4  (7月)
 建筑支出(%)                                 -0.4  (9月)                     -0.5  (8月修正值)
 消费者信心                                  94.5  (10月)                    89.0  (9月修正值)
 房屋开工(万户)                             101.7  (9月)                     95.7  (8月修正值)
 建筑许可(万户)                             103.1  (9月修正值)              100.3  (8月修正值)
 成屋销售(万户)                               517  (9月)                      505  (8月修正值)
 新屋销售(万户)                              46.7  (9月)                     46.6  (8月修正值)
 工厂订单(%)                                 -0.6  (9月)                    -10.0  (8月)
 耐久财(耐用品)订单(%)                       -1.1  (9月修正值)              -18.3  (8月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                    57.1  (10月)                    58.6  (9月)
 供应管理协会制造业指数                      59.0  (10月)                    56.6  (9月)
 趸售(批发)库存(%)                           +0.3  (9月)                     +0.6  (8月修正值)
 进口物价(%)                                -0.5%  (9月)                    -0.9%  (8月)
 出口物价(%)                                -0.2%  (9月)                    -0.5%  (8月)
 单位劳工成本(%)                             +0.3  (第三季初值)              -0.5  (第二季修正值)
 非农业生产率(%)                             +2.0  (第三季初值)              +2.9  (第二季修正值)
 经常账(亿美元)                         赤字985.1  (第二季)           赤字1,021.1  (第一季修正值)
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