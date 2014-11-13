美国各类经济指标总览--2014/11/13

日本个股：任天堂预期新款主机Switch将帮助全年度获利翻倍
路透大阪4月27日 - 日本任天堂周四表示，由于新推出的游戏主机Switch需求强劲，预计截至2018年3月底的年度营业利润将大增121%。
美国劳工部周四公布，一周初请失业金人数为29.0万人，预估为28.0万人；一周续请失业金人数为239.2万人，预估为2 35.0万人；一周初请失业金人数四周均值为28.5万人。 美国财政部公布，10月预算赤字为1,217亿美元，较上年同期上升34%，预期为赤字1,117亿美元。10月赤字规模为2 011年来最大的10月赤字。去年10月赤字为910亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 5.8 (10月) 5.9 (9月) 非农业就业岗位(万) 增加21.4 (10月) 增加25.6 (9月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (10月) 持平 (9月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (9月) -0.2 (8月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (9月) 持平 (8月) 实质所得(%) +0.2 (9月) +0.5 (8月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.1 (9月) 持平 (8月) 不包括食品和能源PPI(%) 持平 (9月) +0.1 (8月) 国内生产总值(GDP)(%) +3.5 (第三季初值) +4.6 (第二季) GDP平减指数(%) +1.3 (第三季初值) +2.1 (第二季) 零售销售(%) -0.3 (9月) +0.6 (8月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差430.3 (9月) 逆差399.9 (8月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第三季) +0.7 (第二季) 工业生产(%) +1.0 (9月) -0.2 (8月修正值) 产能利用率(%) 79.3 (9月) 78.7 (8月修正值) 初请失业金人数(万人) 29.0 (11月8日当周) 27.8 (11月1日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,217 (10月) 盈余1,060 (9月) 领先指标(%) +0.8 (9月) 持平 (8月修正值) 个人所得(%) +0.2 (9月) +0.3 (8月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (9月) -0.1 (8月) 消费者信贷(亿美元) 增加159.2 (9月) 增加140.3 (8月修正值) 企业库存(%) +0.2 (8月) +0.4 (7月) 建筑支出(%) -0.4 (9月) -0.5 (8月修正值) 消费者信心 94.5 (10月) 89.0 (9月修正值) 房屋开工(万户) 101.7 (9月) 95.7 (8月修正值) 建筑许可(万户) 103.1 (9月修正值) 100.3 (8月修正值) 成屋销售(万户) 517 (9月) 505 (8月修正值) 新屋销售(万户) 46.7 (9月) 46.6 (8月修正值) 工厂订单(%) -0.6 (9月) -10.0 (8月) 耐久财(耐用品)订单(%) -1.1 (9月修正值) -18.3 (8月修正值) 供应管理协会非制造业指数 57.1 (10月) 58.6 (9月) 供应管理协会制造业指数 59.0 (10月) 56.6 (9月) 趸售(批发)库存(%) +0.3 (9月) +0.6 (8月修正值) 进口物价(%) -0.5% (9月) -0.9% (8月) 出口物价(%) -0.2% (9月) -0.5% (8月) 单位劳工成本(%) +0.3 (第三季初值) -0.5 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +2.0 (第三季初值) +2.9 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字985.1 (第二季) 赤字1,021.1 (第一季修正值)
路透大阪4月27日 - 日本任天堂周四表示，由于新推出的游戏主机Switch需求强劲，预计截至2018年3月底的年度营业利润将大增121%。
路透首尔4月27日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超100 亿韩元。外资已经连续六个交易日买超韩股，此间累计买超1.62万亿韩元(14.3亿美元)的韩 股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月27日 10.0 -163.0 154.9 ^4 月26日 298.4 76.8 -368 4 月25日 651.6 -281.0 -367.8 4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月21日 242.5
* 五年债殖利率随美债微收跌 * 暂且区间盘理观望美债走势 * 明日五年券106/5殖利率料在0.78-0.83% 路透台北4月27日 - 台湾指标五年公债殖利率周四微收跌。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小 跌，带动今日台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极，暂在既有区间内狭幅整理，观望美债进 一步走势释出指引。 他们指出，今日10年增额公债106/4R发行前交易殖利率也见微跌，自发行前交易展开以来 空单量仅微增至15.5亿台币，显示该券交投仍属低迷，随着标债时程逼近，交投或有机会逐渐增温。 〞新券兴趣缺缺，就不容易有突破区间的诱因。〞一位大型证券交易员说。 他们也称，美国指标10年公债殖利率周三虽稍从高位回落，但仍在2.30%上方，市场推估美债后续走势仍 充满变数，多数交投倾向观望，静待美债变数厘清。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。美国10 年期公债收益率收在2.3110%，上日则在2.3290%。