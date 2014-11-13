全球航运：波罗的海乾散货运价指数走低，因较大型船运费骤降

全球金市：金价下跌，但对特朗普税制改革的疑虑提供支撑
美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。国会共和党人士大多支持该计划，但这份计划被视为只是行动的第一步。
路透11月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四走低，因海岬型和巴拿马型船舶的获利进一步下降。
乾散货运价指数下跌63点，或4.75%，报1,264点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下降257点，或约8%，至2,972点。日均获利重挫2,138美元，报21,201美元，过去一周暴跌约两成。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌21点，或1.85%，报1,112点。日均获利回落170美元，至8,910美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 母红；审校 李军)
美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。国会共和党人士大多支持该计划，但这份计划被视为只是行动的第一步。
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路透4月27日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:46时,1美元=6.8942人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 15.31 1.052 2.11 大众交通 5.75 0.679 1.23 永生投资 11.79 1.415 1.21 老凤祥