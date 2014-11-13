全球航运：波罗的海乾散货运价指数走低，因较大型船运费骤降

路透11月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四走低，因海岬型和巴拿马型船舶的获利进一步下降。

乾散货运价指数下跌63点，或4.75%，报1,264点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降257点，或约8%，至2,972点。日均获利重挫2,138美元，报21,201美元，过去一周暴跌约两成。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌21点，或1.85%，报1,112点。日均获利回落170美元，至8,910美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)