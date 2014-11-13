美国数据：10月预算赤字为1,217亿美元，为2011年来最大的10月赤字

全球金市：金价下跌，但对特朗普税制改革的疑虑提供支撑
美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。国会共和党人士大多支持该计划，但这份计划被视为只是行动的第一步。
路透华盛顿11月13日 - 美国财政部周四公布，10月预算赤字为1,217亿美元，较上年同期上升34%。
路透调查显示，分析师预期10月赤字1,117亿美元。2013年10月为赤字910亿美元。
10月赤字规模为2011年来最大的10月赤字。
10月预算受到日历的差异影响。如果经时间相关的交易调整，美国10月赤字为840亿美元。
10月预算收入为2,130亿美元，较上年同期上升7%。10月预算支出为3,340亿美元，较上年同期上升16%。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。国会共和党人士大多支持该计划，但这份计划被视为只是行动的第一步。
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路透4月27日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:46时,1美元=6.8942人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 15.31 1.052 2.11 大众交通 5.75 0.679 1.23 永生投资 11.79 1.415 1.21 老凤祥