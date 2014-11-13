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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 03:06 BJT

美国数据：10月预算赤字为1,217亿美元，为2011年来最大的10月赤字

路透华盛顿11月13日 - 美国财政部周四公布，10月预算赤字为1,217亿美元，较上年同期上升34%。

路透调查显示，分析师预期10月赤字1,117亿美元。2013年10月为赤字910亿美元。

10月赤字规模为2011年来最大的10月赤字。

10月预算受到日历的差异影响。如果经时间相关的交易调整，美国10月赤字为840亿美元。

10月预算收入为2,130亿美元，较上年同期上升7%。10月预算支出为3,340亿美元，较上年同期上升16%。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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