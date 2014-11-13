表格：美国财政部标售30年期公债得标利率为3.092%，投标倍数为2.29

全球金市：金价下跌，但对特朗普税制改革的疑虑提供支撑
美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。国会共和党人士大多支持该计划，但这份计划被视为只是行动的第一步。
路透华盛顿11月13日 - 美国财政部称，其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 3.092 中值 3.045 低值 2.950 价格/得标 价格 98.209695 高值得标比率 85.89% 投标倍数 2.29 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 16,000,000,400 总投标 36,674,159,600 竞争性投标得标 15,979,608,800 非竞争性投标得标 10,391,600 FED附加 21,351,600 初级市场交易商投标 24,753,800,000 初级市场交易商得标 6,783,978,000 直接投标 3,892,000,000 直接投标得标 2,199,000,000 间接投标 8,007,968,000 间接投标得标 6,996,630,800 发行细节 发行日 2014/11/17 到期日 2044/11/15 CUSIP码 912810RJ9 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
美国总统特朗普周三提议，大幅下调对企业及企业海外获利汇回美国的税率。国会共和党人士大多支持该计划，但这份计划被视为只是行动的第一步。
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路透4月27日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:46时,1美元=6.8942人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 15.31 1.052 2.11 大众交通 5.75 0.679 1.23 永生投资 11.79 1.415 1.21 老凤祥