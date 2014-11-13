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市场报道 | 2014年 11月 14日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货跟随现货市场上涨，但豆粕下跌

路透芝加哥11月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，交易商称，由现货市场领升。

大豆价格周三下跌后，市场出现一轮低吸买盘，也提供支撑。

现货市场的交易员上调其基差，特别是在大豆加工厂，因收割接近尾声，国内运送缓慢。

豆粕期货收低，因缺乏新的出口需求，以及指标12月豆粕合约周三触及纪录高位后，有获利了结。

豆油也下跌，12月豆油合约 周三没有升穿50日移动均线的技术阻力位后，卖家压低豆油价格。

1月大豆期货合约 收高5-3/4美分，报每蒲式耳10.53-1/2美元。

12月豆粕合约 收低1.5美元，报每短吨393.5美元。12月豆油合约 跌0.15美分，报32.07美分。

今日CBOT大豆预估成交量为222,465口，豆粕为106,230口，豆油为141,663口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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