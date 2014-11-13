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市场报道 | 2014年 11月 14日 星期五 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货连升第四日，因回补空头和美国天气寒冷

路透11月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第四日上涨，近月合约跑赢远月合约，交易商说，回补空头和担心美国天气寒冷可能损及作物，带动市场上涨。

CBOT近月小麦 触及8月29日来最高每蒲式耳5.59美元。

内布拉斯加州西部和科罗拉多州东北部周四早上气温降至华氏-10至-12度，可导致一些没有积雪覆盖地区的小麦被冻死。

美国中西部降温没有上述地区严重，不过，寒冷天气也可能造成更大的问题，因为软红冬麦播种和生长速度较正常缓慢。

商品基金持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市场可能出现回补空头。

投资者也担忧黑海地区作物。乌克兰国家天气预报机构称，约三分之一的乌克兰小麦可能因霜冻而受损。

分析师预计，美国农业部(USDA)周度出口销售报告将显示销售了25-40万吨美国小麦。该报告将推迟至周五公布。

周四是为期五日的“高盛展期”的最后一天，期间S&P GSCI基金将多头头寸从12月合约展期至远月合约。

CBOT-12月小麦期货 上涨11美元，结算价收报5.53-3/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为226,230口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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