美国金融：明尼亚波利斯联储总裁称如果通胀攀升，联储可能在明年升息

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月27日
路透4月27日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:45时,1港元=0.88592人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.98 2.35 南玻 10.11 5.55 2.06 深康佳 4.38 2.81 1.76 ST中华 9.09 3.65 2.81 ST中冠
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路透4月27日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:45时,1港元=0.88592人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.98 2.35 南玻 10.11 5.55 2.06 深康佳 4.38 2.81 1.76 ST中华 9.09 3.65 2.81 ST中冠
路透大阪4月27日 - 日本任天堂周四表示，由于新推出的游戏主机Switch需求强劲，预计截至2018年3月底的年度营业利润将大增121%。
路透首尔4月27日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超100 亿韩元。外资已经连续六个交易日买超韩股，此间累计买超1.62万亿韩元(14.3亿美元)的韩 股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月27日 10.0 -163.0 154.9 ^4 月26日 298.4 76.8 -368 4 月25日 651.6 -281.0 -367.8 4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月21日 242.5