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市场报道 | 2014年 11月 14日 星期五 05:24 BJT

美股盘后：应用材料公布业绩后股价下挫3.4%

路透11月13日 - 应用材料 周四在美股盘后下挫3.4%，之前该公司公布季度业绩。

应用材料称，第四季经调整后非GAAP每股收益为0.27美元，每股收益为0.23美元，营收增长14%，至22.6亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计，应用材料第四季每股收益0.27美元，营收为22.6亿美元。

应用材料预期第一季经调整后非GAAP每股收益为0.25-0.29美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计应用材料第一季每股收益为0.31美元，营收为23.8亿美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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