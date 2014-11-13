纽约期市：ICE期棉失守支撑位后跌穿60美分，至五年低位

路透纽约11月13日 - 期棉周四下跌至2009年9月来最低水平，因利空的技术性前景和主要棉花出产国的收割进度加快，令期棉跌至远低于每磅60美分。

交投最活跃的ICE-12月棉花合约 盘中跌至58.57美分低位，收跌1.59美分，或2.6%，报每磅58.75美分。

次月期棉合约本周势将录得超过6%的跌幅，将可能是5月来最猛跌势。

本季棉花丰收，预料将令全球棉花库存在2015年7月底达到1.07亿包以上，将创纪录最高。

指标3月期棉合约 跌穿之前的合约低位，以及倍受关注的商品指数基金展期变成结清头寸向市场施压，触动止损单，令期棉跌势被放大。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)