版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 14日 星期五 06:16 BJT

美股盘后：微博股价大涨3%，此前公司公布业绩和财测

路透11月13日 - 微博 周四在美股盘后急升3%，之前该公司公布第三季业绩。

微博公布第三季每股亏损0.03美元，非GAAP每股亏损0.01美元，营收8,410万美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计微博第三季每股亏损0.01美元，营收为8,150万美元。

微博预计2014年第四季营收为1.02-1.05亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计微博第四季营收为1.006亿美元。(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 利棣儿；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐