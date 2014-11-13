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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 06:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 41.85 +0.01 +0.02 1361056

搜狐 50.15 -1.11 -2.17 266369

网易 98.00 +3.07 +3.23 982198

百度 244.09 -5.73 -2.29 3291191

台湾

台湾积体电路 22.34 +0.29 +1.32 2474353

联电 2.13 -0.02 -0.93 147951

日月光 6.02 +0.00 +0.00 391442

硅品精密 7.13 +0.07 +0.99 366349

和信超媒体 1.04 -0.01 -0.94 167706

友达 4.54 -0.14 -2.99 366255

中华电信 30.35 +0.07 +0.23 34712

台湾国际航电 55.93 -0.13 -0.23 1019412

香港

中国移动 61.47 -0.08 -0.13 164601

中国联通 14.61 +0.03 +0.21 158015

中国电信 64.79 +1.29 +2.03 14507

中芯国际 5.20 +0.03 +0.58 46488

电讯盈科 6.49 +0.07 +1.09 133

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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