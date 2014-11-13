《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月13日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月27日
路透4月27日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:45时,1港元=0.88592人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.98 2.35 南玻 10.11 5.55 2.06 深康佳 4.38 2.81 1.76 ST中华 9.09 3.65 2.81 ST中冠
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 41.85 +0.01 +0.02 1361056
搜狐 50.15 -1.11 -2.17 266369
网易 98.00 +3.07 +3.23 982198
百度 244.09 -5.73 -2.29 3291191
台湾
台湾积体电路 22.34 +0.29 +1.32 2474353
联电 2.13 -0.02 -0.93 147951
日月光 6.02 +0.00 +0.00 391442
硅品精密 7.13 +0.07 +0.99 366349
和信超媒体 1.04 -0.01 -0.94 167706
友达 4.54 -0.14 -2.99 366255
中华电信 30.35 +0.07 +0.23 34712
台湾国际航电 55.93 -0.13 -0.23 1019412
香港
中国移动 61.47 -0.08 -0.13 164601
中国联通 14.61 +0.03 +0.21 158015
中国电信 64.79 +1.29 +2.03 14507
中芯国际 5.20 +0.03 +0.58 46488
电讯盈科 6.49 +0.07 +1.09 133
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
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法股CAC-40指数 (整理 张荻；审校 龚芳)
路透4月27日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:45时,1港元=0.88592人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.98 2.35 南玻 10.11 5.55 2.06 深康佳 4.38 2.81 1.76 ST中华 9.09 3.65 2.81 ST中冠
路透大阪4月27日 - 日本任天堂周四表示，由于新推出的游戏主机Switch需求强劲，预计截至2018年3月底的年度营业利润将大增121%。
路透首尔4月27日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超100 亿韩元。外资已经连续六个交易日买超韩股，此间累计买超1.62万亿韩元(14.3亿美元)的韩 股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月27日 10.0 -163.0 154.9 ^4 月26日 298.4 76.8 -368 4 月25日 651.6 -281.0 -367.8 4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月21日 242.5