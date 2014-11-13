《美国上市公司业绩公布日程表》--11月14日至11月21日

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月27日
路透4月27日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:45时,1港元=0.88592人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.98 2.35 南玻 10.11 5.55 2.06 深康佳 4.38 2.81 1.76 ST中华 9.09 3.65 2.81 ST中冠
汤森路透11月13日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码
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11月17日 AMC Q4 2014 安捷伦科技
11月17日 AMC Q4 2014 Jacobs Engineering Group Inc
11月17日 13:00 Q4 2014 Tyson Foods
11月17日 AMC Q3 2015 Urban Outfitters Inc
11月18日 BMO Q3 2014 家得宝(Home Depot)
11月18日 BMO Q2 2015 美敦力(Medtronic)
11月18日 BMO Q3 2015 The TJX Companies, Inc.
11月19日 AMC Q3 2015 Salesforce.com Inc
11月19日 AMC Q4 2014 Keurig Green Mountain Inc
11月19日 AMC Q3 2014 L Brands Inc
11月19日 BMO Q3 2014 Lowe's Companies Inc
11月19日 BMO Q4 2014 Mallinckrodt Plc
11月19日 BMO Q2 2015 J M Smucker Co
11月19日 BMO Q3 2014 史泰博(Staples)
11月19日 BMO Q3 2014 Target Corp
11月20日 AMC Q3 2015 欧特克(Autodesk)
11月20日 BMO Q3 2015 百思买(Best Buy)
11月20日 BMO Q3 2014 Dollar Tree Inc
11月20日 AMC Q3 2014 GameStop Corp
11月20日 21:00 Q3 2014 Gap Inc
11月20日 AMC Q1 2015 Intuit Inc
11月20日 BMO Q2 2015 Patterson Companies Inc
11月20日 AMC Q3 2014 Ross Stores, Inc.
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透4月27日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:45时,1港元=0.88592人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.98 2.35 南玻 10.11 5.55 2.06 深康佳 4.38 2.81 1.76 ST中华 9.09 3.65 2.81 ST中冠
路透大阪4月27日 - 日本任天堂周四表示，由于新推出的游戏主机Switch需求强劲，预计截至2018年3月底的年度营业利润将大增121%。
路透首尔4月27日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超100 亿韩元。外资已经连续六个交易日买超韩股，此间累计买超1.62万亿韩元(14.3亿美元)的韩 股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月27日 10.0 -163.0 154.9 ^4 月26日 298.4 76.8 -368 4 月25日 651.6 -281.0 -367.8 4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月21日 242.5