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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 06:35 BJT

欧洲经济：欧洲央行管委诺亚称，必要时购买政府公债“没有问题”

路透巴黎11月13日 - 欧洲央行管委诺亚表示，他认为如果利率上升，或者如果欧洲经济遭受到新的冲击、影响通胀预期，那么购买公债没有问题。

“我认为在一些情况下，比如美国在2015年收紧货币政策导致利率上升，那么欧洲央行在必要时购买其他资产比如政府公债，是没有问题的，”诺亚在周五将刊出的法国回声报专访中称。

诺亚补充称，他不认为通缩是“确定的风险”，但认为低通胀可能持续较长时间。

诺亚表示，欧洲央行还可能在必要时购买公司债。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
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