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市场报道 | 2014年 11月 14日 星期五 07:11 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月14日-11月21日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月10日当周

11月14日(五)

1330 美国进口价格(较前月) 10月 -1.5% -0.5%

出口价格(较前月) -0.4% -0.2%

1330 美国零售销售(较前月) 10月 +0.2% -0.3%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% -0.2%

1330 加拿大制造业销售(较前月) 9月 +1.1% -3.3%

1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月初值 87.5 86.9

现况指数 98.8 98.3

预期指数 80.2 79.6

1500 美国企业库存(较前月) 9月 +0.2% +0.2%

11月17日当周

11月17日(一)

1330 美国纽约联储制造业指数 11月 10.00 6.17

1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.3% +1.0%

制造业产出(较前月) -- +0.5%

产能利用率 79.3% 79.3%

11月18日(二)

1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% -0.1%

(较上年同期) +1.5% +1.6%

核心最终需求PPI(较前月) +0.1% 持平

(较上年同期) -- +1.6%

1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 55 54

2100 美国整体净资本流动(亿美元) 9月 -- 净流入745

外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入257

11月19日(三)

1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 102.5 101.7

建筑许可年率(万户) 104.0 103.1

11月20日(四)

1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -0.1% +0.1%

未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.6% +1.7%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%

每周平均实质所得(较前月) +0.3% +0.2%

1330 加拿大趸售贸易(较前月) 9月 -- +0.2%

1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 57.0 55.9

1500 美国成屋销售(万户) 10月 515 517

1500 美国领先指标(较前月) 10月 +0.5% +0.8%

1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 11月 21.0 20.7

1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 10月 -- +0.1%

11月21日(五)

1300 加拿大CPI(较前月) 10月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +2.0%

央行核心CPI(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +2.1%

1600 美国堪萨斯城联邦储备银行制造业指数 11月 -- 正3

综合指数 正4(完)

经济指标预测或公布日程

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澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 王兴亚)
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