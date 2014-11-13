美国与加拿大经济指标预测--11月14日-11月21日****

日本个股：任天堂预期新款主机Switch将帮助全年度获利翻倍
路透大阪4月27日 - 日本任天堂周四表示，由于新推出的游戏主机Switch需求强劲，预计截至2018年3月底的年度营业利润将大增121%。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月10日当周
11月14日(五)
1330 美国进口价格(较前月) 10月 -1.5% -0.5%
出口价格(较前月) -0.4% -0.2%
1330 美国零售销售(较前月) 10月 +0.2% -0.3%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% -0.2%
1330 加拿大制造业销售(较前月) 9月 +1.1% -3.3%
1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月初值 87.5 86.9
现况指数 98.8 98.3
预期指数 80.2 79.6
1500 美国企业库存(较前月) 9月 +0.2% +0.2%
11月17日当周
11月17日(一)
1330 美国纽约联储制造业指数 11月 10.00 6.17
1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.3% +1.0%
制造业产出(较前月) -- +0.5%
产能利用率 79.3% 79.3%
11月18日(二)
1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +1.5% +1.6%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) -- +1.6%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 55 54
2100 美国整体净资本流动(亿美元) 9月 -- 净流入745
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入257
11月19日(三)
1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 102.5 101.7
建筑许可年率(万户) 104.0 103.1
11月20日(四)
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -0.1% +0.1%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.6% +1.7%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%
每周平均实质所得(较前月) +0.3% +0.2%
1330 加拿大趸售贸易(较前月) 9月 -- +0.2%
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 57.0 55.9
1500 美国成屋销售(万户) 10月 515 517
1500 美国领先指标(较前月) 10月 +0.5% +0.8%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 11月 21.0 20.7
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 10月 -- +0.1%
11月21日(五)
1300 加拿大CPI(较前月) 10月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +2.0%
央行核心CPI(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.1%
1600 美国堪萨斯城联邦储备银行制造业指数 11月 -- 正3
综合指数 正4(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 王兴亚)
路透大阪4月27日 - 日本任天堂周四表示，由于新推出的游戏主机Switch需求强劲，预计截至2018年3月底的年度营业利润将大增121%。
路透首尔4月27日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超100 亿韩元。外资已经连续六个交易日买超韩股，此间累计买超1.62万亿韩元(14.3亿美元)的韩 股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月27日 10.0 -163.0 154.9 ^4 月26日 298.4 76.8 -368 4 月25日 651.6 -281.0 -367.8 4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月21日 242.5
* 五年债殖利率随美债微收跌 * 暂且区间盘理观望美债走势 * 明日五年券106/5殖利率料在0.78-0.83% 路透台北4月27日 - 台湾指标五年公债殖利率周四微收跌。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小 跌，带动今日台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极，暂在既有区间内狭幅整理，观望美债进 一步走势释出指引。 他们指出，今日10年增额公债106/4R发行前交易殖利率也见微跌，自发行前交易展开以来 空单量仅微增至15.5亿台币，显示该券交投仍属低迷，随着标债时程逼近，交投或有机会逐渐增温。 〞新券兴趣缺缺，就不容易有突破区间的诱因。〞一位大型证券交易员说。 他们也称，美国指标10年公债殖利率周三虽稍从高位回落，但仍在2.30%上方，市场推估美债后续走势仍 充满变数，多数交投倾向观望，静待美债变数厘清。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。美国10 年期公债收益率收在2.3110%，上日则在2.3290%。