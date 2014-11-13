美国股市：道指创纪录高位，标普500指数受能源股跌势抑制收平

* 道琼斯报导，Halliburton正就收购Baker Hughes进行磋商

* 沃尔玛公布业绩后，股价攀升

* 黑莓宣布合作计划后，股价上扬

* 道指升0.23%，标普500指数涨0.05%，Nasdaq指数升0.11%

路透纽约11月13日 - 美股道指周四收位创纪录最高，受沃尔玛股价上升提振，但标普500指数几无变动，因能源股和油价一起下挫。

能源股尾盘缩减跌幅，之前道琼斯援引消息人士报导称，石油服务商Halliburton 正就收购Baker Hughes 进行磋商。Halliburton收高1%，之前下跌最多4.6%，Baker Hughes暴涨15.3%，报58.75美元。

不过，在标普500能源类股 中只有这两支股票收升，标普能源指数收跌1.3%。能源股之所以下挫，是因布兰特原油 下跌至78美元以下，美国原油 大跌3.6%，报每桶74.39美元，两者均为逾四年低位。

沃尔玛 收涨4.7%，报82.94美元，盘中触及83.06美元高位，之前沃尔玛公布同店销售上升，为过去七季以来首次。

“沃尔玛展现力道，显示消费者需求上升和能源价格下跌之间自然存在的联系，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan说。

消费类企业预料将看到需求上升，因汽油价格下跌，消费者手中会有更多可支配的现金。

“不过，我们在等待其他消费类企业股价上涨的同时，能源价格下跌将继续构成阻力，”Hogan说。

道琼工业指数 收高40.59点，或0.23%，至17,652.79点；标准普尔500指数 上涨1.08点，或0.05%，至2,039.33点；Nasdaq指数 上升5.006点，或0.11%，至4,680.141点。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,085和1,974，比率为1:1.82；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为893和1,800，比率为1:2.02。

苹果 最高涨至113.45美元，创纪录新高。微软 上涨1.7%，报49.61美元，市值超过4,080亿美元，取代艾克森美孚(Exxon Mobil) ，成为全美市值第二大的公司，仅次于苹果。

DreamWorks Animation 暴涨14.1%，报25.52美元，此前纽约时报报导，孩之宝(Hasbro) 正就收购DreamWorks Animation进行磋商。孩之宝股价挫跌4.3%，报54.98美元。

黑莓 发布新的移动设备管理和安全平台，以及宣布达成一系列合作计划后，在美国上市的黑莓股票上扬7%，报12.06美元。

67支标普500指数成份股触及52周新高，两支触及52周新低；139支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，63支触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量约为64亿股，低于本月迄今的日均值65.5亿股。(完)