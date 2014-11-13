美国股市：道指创纪录高位，标普500指数受能源股跌势抑制收平

日本个股：任天堂预期新款主机Switch将帮助全年度获利翻倍
路透大阪4月27日 - 日本任天堂周四表示，由于新推出的游戏主机Switch需求强劲，预计截至2018年3月底的年度营业利润将大增121%。
* 道琼斯报导，Halliburton正就收购Baker Hughes进行磋商
* 沃尔玛公布业绩后，股价攀升
* 黑莓宣布合作计划后，股价上扬
* 道指升0.23%，标普500指数涨0.05%，Nasdaq指数升0.11%
路透纽约11月13日 - 美股道指周四收位创纪录最高，受沃尔玛股价上升提振，但标普500指数几无变动，因能源股和油价一起下挫。
能源股尾盘缩减跌幅，之前道琼斯援引消息人士报导称，石油服务商Halliburton 正就收购Baker Hughes 进行磋商。Halliburton收高1%，之前下跌最多4.6%，Baker Hughes暴涨15.3%，报58.75美元。
不过，在标普500能源类股 中只有这两支股票收升，标普能源指数收跌1.3%。能源股之所以下挫，是因布兰特原油 下跌至78美元以下，美国原油 大跌3.6%，报每桶74.39美元，两者均为逾四年低位。
沃尔玛 收涨4.7%，报82.94美元，盘中触及83.06美元高位，之前沃尔玛公布同店销售上升，为过去七季以来首次。
“沃尔玛展现力道，显示消费者需求上升和能源价格下跌之间自然存在的联系，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan说。
消费类企业预料将看到需求上升，因汽油价格下跌，消费者手中会有更多可支配的现金。
“不过，我们在等待其他消费类企业股价上涨的同时，能源价格下跌将继续构成阻力，”Hogan说。
道琼工业指数 收高40.59点，或0.23%，至17,652.79点；标准普尔500指数 上涨1.08点，或0.05%，至2,039.33点；Nasdaq指数 上升5.006点，或0.11%，至4,680.141点。
纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,085和1,974，比率为1:1.82；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为893和1,800，比率为1:2.02。
苹果 最高涨至113.45美元，创纪录新高。微软 上涨1.7%，报49.61美元，市值超过4,080亿美元，取代艾克森美孚(Exxon Mobil) ，成为全美市值第二大的公司，仅次于苹果。
DreamWorks Animation 暴涨14.1%，报25.52美元，此前纽约时报报导，孩之宝(Hasbro) 正就收购DreamWorks Animation进行磋商。孩之宝股价挫跌4.3%，报54.98美元。
黑莓 发布新的移动设备管理和安全平台，以及宣布达成一系列合作计划后，在美国上市的黑莓股票上扬7%，报12.06美元。
67支标普500指数成份股触及52周新高，两支触及52周新低；139支Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，63支触及新低。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量约为64亿股，低于本月迄今的日均值65.5亿股。(完)
路透大阪4月27日 - 日本任天堂周四表示，由于新推出的游戏主机Switch需求强劲，预计截至2018年3月底的年度营业利润将大增121%。
路透首尔4月27日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超100 亿韩元。外资已经连续六个交易日买超韩股，此间累计买超1.62万亿韩元(14.3亿美元)的韩 股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月27日 10.0 -163.0 154.9 ^4 月26日 298.4 76.8 -368 4 月25日 651.6 -281.0 -367.8 4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月21日 242.5
* 五年债殖利率随美债微收跌 * 暂且区间盘理观望美债走势 * 明日五年券106/5殖利率料在0.78-0.83% 路透台北4月27日 - 台湾指标五年公债殖利率周四微收跌。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小 跌，带动今日台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极，暂在既有区间内狭幅整理，观望美债进 一步走势释出指引。 他们指出，今日10年增额公债106/4R发行前交易殖利率也见微跌，自发行前交易展开以来 空单量仅微增至15.5亿台币，显示该券交投仍属低迷，随着标债时程逼近，交投或有机会逐渐增温。 〞新券兴趣缺缺，就不容易有突破区间的诱因。〞一位大型证券交易员说。 他们也称，美国指标10年公债殖利率周三虽稍从高位回落，但仍在2.30%上方，市场推估美债后续走势仍 充满变数，多数交投倾向观望，静待美债变数厘清。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。美国10 年期公债收益率收在2.3110%，上日则在2.3290%。