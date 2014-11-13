企业结盟：出版商Hachette与亚马逊达成新的电子书与纸质书销售协议

亚马逊表示，正在鼓励Hachette将书价定低一些。亚马逊Kindle电子书业务副总裁David Naggar在声明中称，双方协议包括“针对Hachette的具体财务奖励条款，促其制定更低的售价”。

Forrester Research的分析师James McQuivey称，他认为这两家公司都赢不了。“他们两者都失去了几个月的参加重要图书促销活动的时间。到最后，他们还是同意了本该早点达成一致的条款。”

另一家大型图书发行商CBS Corp 旗下的Simon & Schuster在10月宣布与亚马逊达成一项也要求其控制书籍售价的协议。

Lagardere高层在季度业绩电话会议上称，与亚马逊的新交易将在假期季给图书销售带来“很大提振”。

Hachette执行长Michael Pietsch在声明中称，新合同将“在未来几年”惠及Hachette，那将让公司拥有“很强的市场营销能力”。(完)