企业结盟：出版商Hachette与亚马逊达成新的电子书与纸质书销售协议

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月27日
路透4月27日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:45时,1港元=0.88592人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.98 2.35 南玻 10.11 5.55 2.06 深康佳 4.38 2.81 1.76 ST中华 9.09 3.65 2.81 ST中冠
亚马逊表示，正在鼓励Hachette将书价定低一些。亚马逊Kindle电子书业务副总裁David Naggar在声明中称，双方协议包括“针对Hachette的具体财务奖励条款，促其制定更低的售价”。
Forrester Research的分析师James McQuivey称，他认为这两家公司都赢不了。“他们两者都失去了几个月的参加重要图书促销活动的时间。到最后，他们还是同意了本该早点达成一致的条款。”
另一家大型图书发行商CBS Corp 旗下的Simon & Schuster在10月宣布与亚马逊达成一项也要求其控制书籍售价的协议。
Lagardere高层在季度业绩电话会议上称，与亚马逊的新交易将在假期季给图书销售带来“很大提振”。
Hachette执行长Michael Pietsch在声明中称，新合同将“在未来几年”惠及Hachette，那将让公司拥有“很强的市场营销能力”。(完)
(编译 徐文焰/白云; 审校 孙茉莉)
路透4月27日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:45时,1港元=0.88592人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.98 2.35 南玻 10.11 5.55 2.06 深康佳 4.38 2.81 1.76 ST中华 9.09 3.65 2.81 ST中冠
路透大阪4月27日 - 日本任天堂周四表示，由于新推出的游戏主机Switch需求强劲，预计截至2018年3月底的年度营业利润将大增121%。
路透首尔4月27日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超100 亿韩元。外资已经连续六个交易日买超韩股，此间累计买超1.62万亿韩元(14.3亿美元)的韩 股。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月27日 10.0 -163.0 154.9 ^4 月26日 298.4 76.8 -368 4 月25日 651.6 -281.0 -367.8 4 月24日 338.1 -72.4 -249.5 4 月21日 242.5