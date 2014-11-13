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市场报道 | 2014年 11月 14日 星期五 07:08 BJT

加拿大股市：受能源股下跌拖累收低，但黑莓跳涨

路透多伦多11月13日 - 加拿大主要股指周四下跌，因中国经济数据迟滞令人担心中国经济增长，且能源股和油价一起下滑。

不过，黑莓 跳涨7.7%，之前黑莓表示，公司和三星电子达成合作协议。

中国10月工业、投资和消费同比增速齐齐下滑，其中工业增速再次回落至8%以下，投资增速受房地产市场疲弱影响更是录得近13年最低，反映经济下行压力仍大，经济调整态势不改，料四季度将进一步放缓。

油价周四重挫逾3%，至四年低位，指标布兰特原油期货跌至80美元关口之下，因美国原油期货交割地库欣的原油库存急增，令本已担心原油供应过剩的交易商更加不安。

加拿大证交所S&P/TSX综合指数 收跌77.43点，或0.52%，报14,778.77点。

该指数下滑，之前连涨六日。(完)
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