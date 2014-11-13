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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 07:30 BJT

《焦点》阿里巴巴计划首次发债，融资规模或达80亿美元

大型上市公司很少在IPO之后如此短的时间里就大规模发债。这也突显出阿里巴巴的吸引力，很多人视其为进入广阔中国市场的捷径。

“阿里巴巴携股票市场IPO大获全胜的余威，着手进行大规模发债，将会延续这种上升势头并保持外资对中国零售市场的兴趣，”Calvert的Duch说。

评级机构惠誉认为，发债所筹资金预计将用于偿还现有80亿美元定期银团贷款，这部分贷款已经被全部花完。

一般来说，贷款的限制条件要比债券严格许多，因此这意味着阿里巴巴未来如果有扩张计划，融资方面的自由度将会大得多。

阿里巴巴集团主席马云现在已经是全球最富裕的人之一，他暗示可能寻求在2015年将阿里巴巴的兄弟公司支付宝上市。支付宝是一个在线支付平台。

新债发行也将是四大承销银行的重大胜利，据消息人士称，这四家银行是在异常激烈的竞争中脱颖而出的。(完)

(编译 李爽/孙茉莉/郑茵 审校 李婷仪/王兴亚)
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