《独家新闻》美国FTC要求苹果保护用户个人健康资讯

两名消息人士称，FTC正十分密切地关注苹果即将推出的智能手表。该产品能够追踪使用者的脉搏，并有可能存储与其健康情况有关的数据。

消费者储存储在健康类移动应用中的多数数据，并未涵盖在被称为健康保险可携带和责任法案(HIPAA)的隐私保护法规中。不过FTC强调称，此类数据仍具有高度敏感性，该机构希望调查消费者录入数据的共享、交换和保护情况。

消息人士称，FTC也在检视，移动健康应用开发者在苹果iOS与谷歌安卓(Android)平台中进行营销时，是否采取了预防措施来保护使用者隐私，并将此作为优先任务。

一名消息人士和另一位熟悉情况的人士称，苹果聘请了一个外部专家团队，就健康隐私保护问题作出回应，其中包括健康数据保护律师Marcy Wilder。

消息人士指，该公司还在考虑指定一名内部健康隐私保护负责人。

苹果于8月底收紧了隐私保护规定，以确保通过HealthKit收集的个人数据不会被软件开发者用于广告或其他数据挖掘目的。该公司还表示，利用HealthKit的应用被要求指定隐私保护政策，不过苹果将如何执行这些规定仍有待观察。

FTC主席Edith Ramirez对苹果采取重要举措以维持消费者信任的作法表示赞赏。(完)