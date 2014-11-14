企业并购：Halliburton欲收购Baker Hughes，新公司身家或达670亿美元

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
“像这样的并购交易所面临的疑问是，能否通过对次级市场的剥离解决(反垄断)问题，”Bloom说。“交易显然不会乾脆俐落地获得批准，但也未必就通不过。必须对情况具体分析。”
一位追踪Halliburton公司但不希望被援引的分析师表示，该公司可能通过举债和发股完成这笔交易，并保留投资级的评级。
他认为，两家公司至少有七大产品线存在重复情况，并表示这项交易还可能招致欧盟监管机构的审查。
合并后的企业将只有行业龙头斯伦贝谢(Schlumberger) 的一半规模，后者市值为1,250亿美元。
Baker Hughes股票由于波动性过大在纽约证交所一度停牌，复牌后窜升18%，终场收高逾15%。Halliburton股价最高上涨3.5%，收盘时缩减涨幅。(完)
(编译 郑茵 审校 王兴亚/张若琪)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。