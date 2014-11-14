企业并购：Halliburton欲收购Baker Hughes，新公司身家或达670亿美元

“像这样的并购交易所面临的疑问是，能否通过对次级市场的剥离解决(反垄断)问题，”Bloom说。“交易显然不会乾脆俐落地获得批准，但也未必就通不过。必须对情况具体分析。”

一位追踪Halliburton公司但不希望被援引的分析师表示，该公司可能通过举债和发股完成这笔交易，并保留投资级的评级。

他认为，两家公司至少有七大产品线存在重复情况，并表示这项交易还可能招致欧盟监管机构的审查。

合并后的企业将只有行业龙头斯伦贝谢(Schlumberger) 的一半规模，后者市值为1,250亿美元。

Baker Hughes股票由于波动性过大在纽约证交所一度停牌，复牌后窜升18%，终场收高逾15%。Halliburton股价最高上涨3.5%，收盘时缩减涨幅。(完)