更新版1-美国经济：如果通胀率上升，2015年升息是有可能的--联储柯薛拉柯塔

路透美国加州帕罗奥图11月13日 - 美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔周四称，如果通胀率上升的速度快于他现在的预期，他就会支持在明年升息。柯薛拉柯塔向来主张推行更宽松的货币政策。

柯薛拉柯塔在为斯坦福大学一场讲座准备的讲话中，重申了他的观点，即通胀率在2018年之前不会回升到美联储2%的目标，因此明年升息“不合时宜”。

但柯薛拉柯塔在近期讲话中首次坦承明年有升息的可能，他在美联储的同事中除了一人之外，其他人都预期央行会在明年升息。