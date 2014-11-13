更新版1-美国经济：如果通胀率上升，2015年升息是有可能的--联储柯薛拉柯塔

标题新闻：西班牙第一季失业率从去年第四季的18.63%微升至18.75%--统计局
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路透美国加州帕罗奥图11月13日 - 美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔周四称，如果通胀率上升的速度快于他现在的预期，他就会支持在明年升息。柯薛拉柯塔向来主张推行更宽松的货币政策。
柯薛拉柯塔在为斯坦福大学一场讲座准备的讲话中，重申了他的观点，即通胀率在2018年之前不会回升到美联储2%的目标，因此明年升息“不合时宜”。
但柯薛拉柯塔在近期讲话中首次坦承明年有升息的可能，他在美联储的同事中除了一人之外，其他人都预期央行会在明年升息。
“我对通胀的预期可能上升，”柯薛拉柯塔称，并强调他是以数据为依据的。“如果这样的话，我认为更合适的升息日期将可能提前到明年。”
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路透香港4月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天虹纺织集团有限公司寻求6亿港元(7,700万美元)三年期再融资贷款。