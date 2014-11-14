更新版1-美国经济：如果通胀率上升，2015年升息是有可能的--联储柯薛拉柯塔

过去两年，柯薛拉柯塔一直是美联储立场最温和的决策者之一，即便在多数同仁承认可能有必要在未来12个月左右紧缩货币政策之际，他仍支持推动更宽松的政策。

在上月美联储的政策制定会议中，柯薛拉柯塔成为唯一提出异议者，他表示低通胀以及通胀预期下降的迹象，应足以促使美联储持续货币刺激举措。

但美联储强调劳动市场闲置情况减少，于是宣布购债计划退场。许多经济学家认为，美联储此举为明年6月展开的一轮升息铺平了道路。美联储自2008年12月以来便维持近零水平的利率。

柯薛拉柯塔周四表示，只有当失业率下滑引发过高的通胀压力时，才会促使联储升息。