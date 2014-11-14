更新版1-美国经济：如果通胀率上升，2015年升息是有可能的--联储柯薛拉柯塔

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
过去两年，柯薛拉柯塔一直是美联储立场最温和的决策者之一，即便在多数同仁承认可能有必要在未来12个月左右紧缩货币政策之际，他仍支持推动更宽松的政策。
在上月美联储的政策制定会议中，柯薛拉柯塔成为唯一提出异议者，他表示低通胀以及通胀预期下降的迹象，应足以促使美联储持续货币刺激举措。
但美联储强调劳动市场闲置情况减少，于是宣布购债计划退场。许多经济学家认为，美联储此举为明年6月展开的一轮升息铺平了道路。美联储自2008年12月以来便维持近零水平的利率。
柯薛拉柯塔周四表示，只有当失业率下滑引发过高的通胀压力时，才会促使联储升息。
“尽管近期失业率如预期中下降，但我目前还看不到这样的压力，”他说。(完)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，香港上市的中国汇源果汁集团有限公司正在邀请更多银行参贷，计划三年期贷款筹资规模提高到2.8亿欧元(3.01亿美元)左右。该贷款在一般银团阶段吸引到三家银行参贷。