更新版 1-路透调查：欧洲央行实施量化宽松购买公债的几率为50%

分析师并不确信购债会有助于推动通胀率回升。

“经济对此做何反应还不好说。但我们认为...宣布量化宽松后，信心和通胀预期可能上升，”法国巴黎银行的市场经济全球主管Paul Mortimer-Lee说。

此次调查显示，分析师调降对欧元区经济成长和通胀前景预期，与接受欧洲央行调查的专家看法相同。

第四季欧元区经济料扩张0.2%，2015年第一季料增长0.3%。调查对明年整体增速预估为1.1%，略低于上月调查时的预估。

只有一家银行预计通胀数据为负值，尽管欧元区有几个国家已经公布物价按年下跌。预计直至2016年，物价升幅都将远低于欧洲央行约2%的目标。

今年通胀率料平均为0.5%，2015年和2016年料分别为0.9%和1.4%。

欧洲央行购买主权债计划遭到德国央行总裁魏德曼以及其他几位管委会成员的强烈反对。但接受额外调查的小样本分析师中，大部分都表示欧洲央行推进购债量化宽松可行，即便此举在央行管委会未获得一致通过。

“我认为不可能一致同意，充其量也就是一些人默许，”SEB分析师Daniel Bergvall表示。(完) (编译 杜明霞/李爽 审校 王兴亚)