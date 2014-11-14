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市场报道 | 2014年 11月 14日 星期五 09:00 BJT

****欧洲经济指标预测--11月14日-11月21日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值      前值
    
    11月10日当周

    11月14日(五)
    0630  法国国内生产总值(GDP)(较前季)            第三季初值       +0.2%       持平
    0700  德国经季节调整的GDP(较前季)              第三季初值       +0.1%      -0.2%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                       +1.0%      +0.8%
    0745  法国非农就业岗位(较前季)                    第三季           --     +0.10%
    0900  意大利GDP(较前季)                        第三季初值       -0.1%      -0.2%
               (较上年同期)                                         -0.4%      -0.2%
    1000  欧元区GDP(较前季)                        第三季初值       +0.1%      +0.1%
               (较上年同期)                                         +0.7%      +0.8%
    1000  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    10月终值         持平      +0.4%
                                    (较上年同期)                    +0.4%      +0.4%
                扣除食品和能源的HICP(较前月)                         持平      +0.5%
                                (较上年同期)                        +0.8%      +0.8%

    
    11月17日当周
    
    11月17日(一)
    0900  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                    9月          --   顺差3.39
                全球贸易收支(亿欧元)                                   --  顺差20.56
    1000  欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)              9月          --     顺差92
    
    11月18日(二)
    0930  英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                10月          --       持平
                             (较上年同期)                              --      +1.2%
              零售物价指数(RPI) (较前月)                               --      +0.2%
                            (较上年同期)                               --      +2.3%
              扣除抵押贷款的RPI(较前月)                                --      +0.2%
                           (较上年同期)                                --      +2.3%
    0930  英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)        10月          --      -0.6%
                                     (较上年同期)                      --      -7.4%
                                 产出物价(较前月)                      --      -0.1%
                                     (较上年同期)                      --      -0.4%
                             核心产出物价(较前月)                      --      -0.1%
                                     (较上年同期)                      --      +0.8%
    1000  德国ZEW经济景气判断指数                        11月       正0.3      负3.6
                 现况指数                                             0.0      正3.2
    
    11月19日(三)
    0930  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果            11月          --      2-7-0
　　                                                        (升息-维持利率不变-降息)
    1000  瑞士ZEW投资者信心指数                          11月          --     负30.7
    
    11月20日(四) 
    0700  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                           10月          --  顺差24.52
    0700  德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                10月       -0.1%       持平
                             (较上年同期)                           -0.9%      -1.0%
    0800  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           11月初值     48.8       48.5
                    服务业PMI                                        48.5       48.3
                    综合PMI                                            --       48.2
    0830  德国Markit制造业PMI                           11月初值     51.5       51.4
                    服务业PMI                                        54.5       54.4
                    综合PMI                                            --       53.9
    0900  欧元区Markit制造业PMI                         11月初值     51.0       50.6
                      服务业PMI                                      52.5       52.3
                      综合PMI                                        52.3       52.1
    0900  意大利经季节调整工业订单(较前月)                9月          --      +1.5%
              未经季节调整工业订单(较上年同期)                         --      -3.2%
          意大利经季节调整工业销售(较前月)                             --      +0.4%
              未经季节调整工业销售(较上年同期)                         --      -2.3%
    0930  英国零售销售(较前月)                           10月          --      -0.3%
                  (较上年同期)                                         --      +2.7%
    1100  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                11月          --        负6
    1500  欧元区消费者信心指数                         11月初值    负10.6     负11.1
    
    11月21日(五)
    0900  意大利薪资通胀指数(较前月)                     10月          --       持平
                        (较上年同期)                                   --      +1.1%
    0930  英国公共部门净借款(亿英镑)                     10月          --     110.69
              公共部门收支短差(亿英镑)                                 --        177
    (完)
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