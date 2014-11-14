欧洲经济指标预测--11月14日-11月21日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月10日当周 11月14日(五) 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.2% 持平 0700 德国经季节调整的GDP(较前季) 第三季初值 +0.1% -0.2% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.0% +0.8% 0745 法国非农就业岗位(较前季) 第三季 -- +0.10% 0900 意大利GDP(较前季) 第三季初值 -0.1% -0.2% (较上年同期) -0.4% -0.2% 1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.7% +0.8% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 持平 +0.4% (较上年同期) +0.4% +0.4% 扣除食品和能源的HICP(较前月) 持平 +0.5% (较上年同期) +0.8% +0.8% 11月17日当周 11月17日(一) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差3.39 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差20.56 1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差92 11月18日(二) 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.2% 零售物价指数(RPI) (较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +2.3% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +2.3% 0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 10月 -- -0.6% (较上年同期) -- -7.4% 产出物价(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- -0.4% 核心产出物价(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +0.8% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 11月 正0.3 负3.6 现况指数 0.0 正3.2 11月19日(三) 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 11月 -- 2-7-0 (升息-维持利率不变-降息) 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 11月 -- 负30.7 11月20日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 -- 顺差24.52 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% 持平 (较上年同期) -0.9% -1.0% 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 48.8 48.5 服务业PMI 48.5 48.3 综合PMI -- 48.2 0830 德国Markit制造业PMI 11月初值 51.5 51.4 服务业PMI 54.5 54.4 综合PMI -- 53.9 0900 欧元区Markit制造业PMI 11月初值 51.0 50.6 服务业PMI 52.5 52.3 综合PMI 52.3 52.1 0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 9月 -- +1.5% 未经季节调整工业订单(较上年同期) -- -3.2% 意大利经季节调整工业销售(较前月) -- +0.4% 未经季节调整工业销售(较上年同期) -- -2.3% 0930 英国零售销售(较前月) 10月 -- -0.3% (较上年同期) -- +2.7% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 -- 负6 1500 欧元区消费者信心指数 11月初值 负10.6 负11.1 11月21日(五) 0900 意大利薪资通胀指数(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.1% 0930 英国公共部门净借款(亿英镑) 10月 -- 110.69 公共部门收支短差(亿英镑) -- 177 (完)