更新版1-欧元区经济：欧洲央行就低通胀发出警告，成长率料低于预期

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
“目前通胀前景低迷，成长动能减弱，信贷势头乏力，这些都证实需要在较长时间内维持极为宽松的货币政策立场。”
但问题的解决是复杂的。比如有些人质疑购买公债是否会起很大作用。
“我们不能只是购买任何预计会对其他市场领域有溢出效应的资产，因为这没有作用，或者作用只限于有限的范围内，”科尔说。
市场密切关注专家的观点，据此判断欧洲央行对通胀的看法。一些投资者认为该报告暗示，欧洲央行可能扩大购债范围，将公债纳入其中，但德国反对这一举措。
欧洲央行下月将公布最新内部人士的预估。欧元区10月年通胀率为0.4%。(完) (编译 白云/李爽 审校 龚芳/戴素萍)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，香港上市的中国汇源果汁集团有限公司正在邀请更多银行参贷，计划三年期贷款筹资规模提高到2.8亿欧元(3.01亿美元)左右。该贷款在一般银团阶段吸引到三家银行参贷。