更新版1-欧元区经济：欧洲央行就低通胀发出警告，成长率料低于预期

“目前通胀前景低迷，成长动能减弱，信贷势头乏力，这些都证实需要在较长时间内维持极为宽松的货币政策立场。”

但问题的解决是复杂的。比如有些人质疑购买公债是否会起很大作用。

“我们不能只是购买任何预计会对其他市场领域有溢出效应的资产，因为这没有作用，或者作用只限于有限的范围内，”科尔说。

市场密切关注专家的观点，据此判断欧洲央行对通胀的看法。一些投资者认为该报告暗示，欧洲央行可能扩大购债范围，将公债纳入其中，但德国反对这一举措。