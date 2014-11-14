美国经济：美联储调整有关中性利率的看法应特别谨慎--费城联储总裁

路透费城11月13日 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟周四表示，“近乎不可能”识别出美国经济增长何时出现永久性放缓，因此美国联邦储备理事会(美联储/FED)调整有关长期中性利率的看法时应当非常谨慎。

普洛瑟在费城的一次会议上，针对在深度衰退后，美国经济陷入长期性停滞的可能性作出了上述表示。

美联储已正式表态，在就业和通胀数据回到目标水平后，指标联邦基金利率可能仍将在一段时期内低于长期正常水准。若长期性经济停滞难以打破，指标利率甚至可能进一步低于4%的历史水平。

“分辨经济与实质利率的短期波动和长期持续走势，是一项十分棘手和困难的任务，(而且)几乎不可能当时就能辨认出来，”普洛瑟称。