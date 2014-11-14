美国经济：美联储调整有关中性利率的看法应特别谨慎--费城联储总裁

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透费城11月13日 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟周四表示，“近乎不可能”识别出美国经济增长何时出现永久性放缓，因此美国联邦储备理事会(美联储/FED)调整有关长期中性利率的看法时应当非常谨慎。
普洛瑟在费城的一次会议上，针对在深度衰退后，美国经济陷入长期性停滞的可能性作出了上述表示。
美联储已正式表态，在就业和通胀数据回到目标水平后，指标联邦基金利率可能仍将在一段时期内低于长期正常水准。若长期性经济停滞难以打破，指标利率甚至可能进一步低于4%的历史水平。
“分辨经济与实质利率的短期波动和长期持续走势，是一项十分棘手和困难的任务，(而且)几乎不可能当时就能辨认出来，”普洛瑟称。
所以“决策层对其有关中性政策利率的看法作出明显调整时，应当特别小心。”(完)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，香港上市的中国汇源果汁集团有限公司正在邀请更多银行参贷，计划三年期贷款筹资规模提高到2.8亿欧元(3.01亿美元)左右。该贷款在一般银团阶段吸引到三家银行参贷。