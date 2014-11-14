《中国报摘》--中国证券报11月14日

* 头版头条:

--中国深圳证券交易所理事长吴利军一行到访上海证券交易所，沪深证交所共商深化合作。

* 其他:

--保监会公布《保险公司资本补充管理办法（征求意见稿）》，对各类资本工具的发行额度进行规范，属于核心一级资本的普通股没有额度限制；优先股不得超过公司普通股股份总数的50%。

--证监会证券基金机构监管部和中国证券业协会分别发布《关于鼓励证券公司进一步补充资本的通知》和《证券公司资本补充指引》，要求各证券公司于12月31日前向中国证券业协会报送切实可行的未来三年资本补充规划。

--记者从安迅思获悉，中国煤炭出口关税调整的方案已经上报到相关部门，预计12月会公布，2015年1月1日起开始实施，包括动力煤和炼焦煤在内的各个煤炭品种出口关税届时将从目前的10%下降至3%。