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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 08:02 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月14日

* 头版头条:

--中国深圳证券交易所理事长吴利军一行到访上海证券交易所，沪深证交所共商深化合作。

* 其他:

--保监会公布《保险公司资本补充管理办法（征求意见稿）》，对各类资本工具的发行额度进行规范，属于核心一级资本的普通股没有额度限制；优先股不得超过公司普通股股份总数的50%。

--证监会证券基金机构监管部和中国证券业协会分别发布《关于鼓励证券公司进一步补充资本的通知》和《证券公司资本补充指引》，要求各证券公司于12月31日前向中国证券业协会报送切实可行的未来三年资本补充规划。

--记者从安迅思获悉，中国煤炭出口关税调整的方案已经上报到相关部门，预计12月会公布，2015年1月1日起开始实施，包括动力煤和炼焦煤在内的各个煤炭品种出口关税届时将从目前的10%下降至3%。

--记者获悉，继深圳在全国首家实施输配电价改革试点后，有关部门明年将在电力宽裕地区继续推进输配电价改革试点。输配电价仍将按照总收入核定，即“准许成本+准许收益”，具体方案将根据试点地区的具体情况而有所区别。目前东北、西南等电力过剩地区正在积极争取参与输配电价改革试点，内蒙古也是比较适合开展试点的地区。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴； 审校 林高丽)
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