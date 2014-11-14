《中国报摘》--中国证券报11月14日

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
* 头版头条:
--中国深圳证券交易所理事长吴利军一行到访上海证券交易所，沪深证交所共商深化合作。
* 其他:
--保监会公布《保险公司资本补充管理办法（征求意见稿）》，对各类资本工具的发行额度进行规范，属于核心一级资本的普通股没有额度限制；优先股不得超过公司普通股股份总数的50%。
--证监会证券基金机构监管部和中国证券业协会分别发布《关于鼓励证券公司进一步补充资本的通知》和《证券公司资本补充指引》，要求各证券公司于12月31日前向中国证券业协会报送切实可行的未来三年资本补充规划。
--记者从安迅思获悉，中国煤炭出口关税调整的方案已经上报到相关部门，预计12月会公布，2015年1月1日起开始实施，包括动力煤和炼焦煤在内的各个煤炭品种出口关税届时将从目前的10%下降至3%。
--记者获悉，继深圳在全国首家实施输配电价改革试点后，有关部门明年将在电力宽裕地区继续推进输配电价改革试点。输配电价仍将按照总收入核定，即“准许成本+准许收益”，具体方案将根据试点地区的具体情况而有所区别。目前东北、西南等电力过剩地区正在积极争取参与输配电价改革试点，内蒙古也是比较适合开展试点的地区。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。