日本个股：高田股价大跌逾1%，此前传出接受刑事调查的消息

路透东京11月14日 - 日本汽车零组件厂商高田 股价周五开盘下跌1%，此前该公司称将因安全气囊缺陷问题接受美国刑事调查。

高田发言人士周四表示，一联邦大陪审团已传讯高田的美国部门，要求提供有关安全气囊缺陷问题的文件。