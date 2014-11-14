日本个股：高田股价大跌逾1%，此前传出接受刑事调查的消息

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透东京11月14日 - 日本汽车零组件厂商高田 股价周五开盘下跌1%，此前该公司称将因安全气囊缺陷问题接受美国刑事调查。
高田发言人士周四表示，一联邦大陪审团已传讯高田的美国部门，要求提供有关安全气囊缺陷问题的文件。
高田股价盘初下跌1.3%，报1,215日圆，大盘则小升。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。