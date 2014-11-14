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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 08:25 BJT

日本个股：高田股价大跌逾1%，此前传出接受刑事调查的消息

路透东京11月14日 - 日本汽车零组件厂商高田 股价周五开盘下跌1%，此前该公司称将因安全气囊缺陷问题接受美国刑事调查。

高田发言人士周四表示，一联邦大陪审团已传讯高田的美国部门，要求提供有关安全气囊缺陷问题的文件。

高田股价盘初下跌1.3%，报1,215日圆，大盘则小升。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
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