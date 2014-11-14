金砖国家：11月13日股汇市收盘纵览

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透11月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月13日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 下跌0.34%，收报992.72点。
中国股市：沪综指震荡收跌，经济数据不佳加剧大盘调整压力
香港股市：收高，受博彩及金融类股提振
中国汇市：人民币随中间价微收升，短期料继续窄幅盘整
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巴西股市：收低，投资人紧张观望总统罗塞夫最终将选择的财长人选。受到银行股及国营油企Petrobras 的拖累，指标股指Bovespa指数 收低2.14%，报51,846.03点。 拉美汇市：拉美货币走软，受累于商品价格跌势
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南非股市：小幅收涨。现货铂金 接近每盎司低于1,200美元的五年低位，拖累铂金制造商类股挫低，从而抑制了大盘涨幅。指标Top-40绩优股指数 涨0.41%至45,121点，综合指数 涨0.42%至50,588点。
南非汇市：兰特兑美元小涨，因矿业产出数据意外强劲
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印度股市：下跌，从上日的记录高位回落。政府调升石油及燃料的出厂税率之后，Bharat Petroleum 等国营油企股价下滑。指标BSE股指 收低0.24%，报27,940.64点。NSE指数 下跌0.3%，收报8,357.58点。
印度汇市：印度卢比兑美元盘中呈现拉锯，终场小幅收贬，因受到国内股市下跌的压力。印度卢比兑美元 收报61.5450/5600，周三收盘价为61.4925/5000。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌3.15%，报1,012.160点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌3.44%，报553.70点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.87%，报46.8200卢布；卢布兑欧元 跌2.14%，报58.2425卢布。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。