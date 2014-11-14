金砖国家：11月13日股汇市收盘纵览

路透11月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月13日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌0.34%，收报992.72点。

中国股市：沪综指震荡收跌，经济数据不佳加剧大盘调整压力

香港股市：收高，受博彩及金融类股提振

中国汇市：人民币随中间价微收升，短期料继续窄幅盘整

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巴西股市：收低，投资人紧张观望总统罗塞夫最终将选择的财长人选。受到银行股及国营油企Petrobras 的拖累，指标股指Bovespa指数 收低2.14%，报51,846.03点。 拉美汇市：拉美货币走软，受累于商品价格跌势

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南非股市：小幅收涨。现货铂金 接近每盎司低于1,200美元的五年低位，拖累铂金制造商类股挫低，从而抑制了大盘涨幅。指标Top-40绩优股指数 涨0.41%至45,121点，综合指数 涨0.42%至50,588点。

南非汇市：兰特兑美元小涨，因矿业产出数据意外强劲

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印度股市：下跌，从上日的记录高位回落。政府调升石油及燃料的出厂税率之后，Bharat Petroleum 等国营油企股价下滑。指标BSE股指 收低0.24%，报27,940.64点。NSE指数 下跌0.3%，收报8,357.58点。

印度汇市：印度卢比兑美元盘中呈现拉锯，终场小幅收贬，因受到国内股市下跌的压力。印度卢比兑美元 收报61.5450/5600，周三收盘价为61.4925/5000。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌3.15%，报1,012.160点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌3.44%，报553.70点。