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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 08:32 BJT

日本股市：日经指数触及七年新高，受美股涨势和日圆跌势支撑

路透东京11月14日 - 日本股市日经指数周五早盘涨至七年新高，此前美国股市受亮丽企业财报支撑上扬，日圆下跌则提振索尼 和本田 等出口商类股。

日经指数 开盘涨0.7%，至17,520点，为2007年7月以来最高盘中高点。

美元兑日圆周四接近七年高位，因市场揣测日相安倍将在下个月举行选举。

东证股价指数 涨0.7%，至1,398.83点，JPX-日经400指数 涨0.6%，至12,771.57点。(完)
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