日本股市：日经指数触及七年新高，受美股涨势和日圆跌势支撑

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透东京11月14日 - 日本股市日经指数周五早盘涨至七年新高，此前美国股市受亮丽企业财报支撑上扬，日圆下跌则提振索尼 和本田 等出口商类股。
日经指数 开盘涨0.7%，至17,520点，为2007年7月以来最高盘中高点。
美元兑日圆周四接近七年高位，因市场揣测日相安倍将在下个月举行选举。
东证股价指数 涨0.7%，至1,398.83点，JPX-日经400指数 涨0.6%，至12,771.57点。(完)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。