日本个股：高田公司称因安全气囊缺陷问题受到美国当局的刑事调查

港报社评：趁经济好反腐，整顿内地金融--经济日报4月20日
内地掀起金融整顿，随火头烧到民生银行（01988），金融反腐也正式进入深水区，对中港股市难免造成震荡；但现时经济数据好，当局及早拆弹，可减风险，更可提升对实体经济支持。
这位与会人士表示，高田对分析师表示并不会考虑增加生产线，以制造替代的气体发生器，这项装置能在汽车发生碰撞瞬间为安全气囊充气。
不过美国高田发言人Alby Berman对Automotive News表示，该公司正准备在墨西哥蒙克洛瓦的工厂建立一条新的生产线，预计1月开始运作。
Berman并未立即回覆路透的评论要求。
高田执行长高田重久周四在公司官网公布的声明中，就公司的问题向消费者与股东致歉，“我们全公司将加强品质管理结构，努力防止此类事件再度发生，”高田重久表示。
另外，高田也反驳纽约时报的报导。该报导称，2004年阿拉巴马州发生一起事故后，高田秘密地对从废车场回收的五十个气囊进行了测试，其中有两个气囊的气体发生器出现了破裂，但高田却没有向联邦安全监管机构反映可能存在的危险。
高田表示，该公司认为纽时11月6日的报导“是出于对事实严重的误解。”高田表示，当时是针对模组中气囊对于冲撞的破裂程度进行测试，并非如报导所称的气体发生器破裂。(完) (编译 郑茵/陈宗琦；审校 杜明霞/李婷仪)
内地掀起金融整顿，随火头烧到民生银行（01988），金融反腐也正式进入深水区，对中港股市难免造成震荡；但现时经济数据好，当局及早拆弹，可减风险，更可提升对实体经济支持。
英国首相文翠珊周二宣布提前于六月八日举行大选，较原定限期早了三年。由于她上任以来一再扬言不会有此举动，这次「出尔反尔」非但令国内外大吃一惊，金融市场亦为之一「震」。
民主党主席胡志伟提出「大和解」方案，建议行政长官特赦「占中」参与者、「七警」及退休警司朱经纬，藉此修补社会撕裂，惟这项原本基于善意提出的建议，胡志伟在各方反对下宣布收回。「特赦论」触发的轩然大波，恰恰反映占领运动以来，社会上不同政治势力争斗不休、各不相让。虽然特赦论触礁，社会人士仍然期盼香港走出内耗空转的泥淖，迈向和解。特首选举期间，民调显示逾半市民期望新任特首修补社会撕裂，林郑月娥当选行政长官后表示，上任首要工作是修补撕裂，团结大家向前。基于香港整体利益，修补撕裂属当务之急，朝野各方必须拿出政治勇气，戮力促进和解。