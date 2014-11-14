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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 09:05 BJT

日本个股：高田公司称因安全气囊缺陷问题受到美国当局的刑事调查

这位与会人士表示，高田对分析师表示并不会考虑增加生产线，以制造替代的气体发生器，这项装置能在汽车发生碰撞瞬间为安全气囊充气。

不过美国高田发言人Alby Berman对Automotive News表示，该公司正准备在墨西哥蒙克洛瓦的工厂建立一条新的生产线，预计1月开始运作。

Berman并未立即回覆路透的评论要求。

高田执行长高田重久周四在公司官网公布的声明中，就公司的问题向消费者与股东致歉，“我们全公司将加强品质管理结构，努力防止此类事件再度发生，”高田重久表示。

另外，高田也反驳纽约时报的报导。该报导称，2004年阿拉巴马州发生一起事故后，高田秘密地对从废车场回收的五十个气囊进行了测试，其中有两个气囊的气体发生器出现了破裂，但高田却没有向联邦安全监管机构反映可能存在的危险。

高田表示，该公司认为纽时11月6日的报导“是出于对事实严重的误解。”高田表示，当时是针对模组中气囊对于冲撞的破裂程度进行测试，并非如报导所称的气体发生器破裂。(完) (编译 郑茵/陈宗琦；审校 杜明霞/李婷仪)
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