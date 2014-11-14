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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 08:15 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月14日-11月21日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期    时间    国家     规模    发行细节
 11/17   1350    法国             标售国库券(BTF)
                                  
 11/18           日本             12个月期贴现国库券
                                  
 11/18           日本             20年期政府公债
 11/18           西班牙           六个月和12个月期国库券
 11/19           葡萄牙           标售国库券
 11/20           法国             中期政府债券(BTAN)/指标关联债券
 11/20           日本             三个月期贴现国库券
 11/20           英国             2042年到期指数关联债券
 11/20           日本             改善流动性标售
 11/20           西班牙           债券标售
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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