日本财政：财相麻生太郎称，不上调消费税则难达2015/16年财政目标

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透东京11月14日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，如果政府放弃明年再次上调消费税的规划，就很难按计划于下个会计年度将日本基本预算赤字砍半。
“如果没有调高到10%，就很难实现目标...政府必须持续致力于岁入和支出，实现我们的财政改革目标。”麻生太郎于内阁会议后在记者会表示。
麻生太郎重申，将考量经济情况，在年底前做出是否进行(第二阶段)上调消费税的决定。他对于推迟加税的臆测拒绝置评。(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。