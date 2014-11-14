日本财政：财相麻生太郎称，不上调消费税则难达2015/16年财政目标

路透东京11月14日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，如果政府放弃明年再次上调消费税的规划，就很难按计划于下个会计年度将日本基本预算赤字砍半。

“如果没有调高到10%，就很难实现目标...政府必须持续致力于岁入和支出，实现我们的财政改革目标。”麻生太郎于内阁会议后在记者会表示。