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货币新闻 | 2014年 11月 14日 星期五 08:57 BJT

日本财政：财相麻生太郎称，不上调消费税则难达2015/16年财政目标

路透东京11月14日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，如果政府放弃明年再次上调消费税的规划，就很难按计划于下个会计年度将日本基本预算赤字砍半。

“如果没有调高到10%，就很难实现目标...政府必须持续致力于岁入和支出，实现我们的财政改革目标。”麻生太郎于内阁会议后在记者会表示。

麻生太郎重申，将考量经济情况，在年底前做出是否进行(第二阶段)上调消费税的决定。他对于推迟加税的臆测拒绝置评。(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)
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