更正-日本经济：首相安倍不能无限期地推后增税--经济财政大臣甘利明

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
(标题和内文应为“日本经济财政大臣甘利明”，非“财务大臣麻生太郎”)
路透东京11月14日 - 日本经济财政大臣甘利明周五称，如果首相安倍晋三决定明年推迟上调消费税，他不能无限期推迟，必须要说明他会在什么时候再次增税。
甘利明在对记者讲话时说，如果推迟上调消费税，日本政府将尽其所能实现降低基本预算赤字的目标，这是政府改进财政纪律的重要目标之一。
甘利明称，政府不容许日本政府债券的信誉受到破坏，但可能会考虑实施某种形式的经济刺激措施。(完) (编译 白云; 审校 孙茉莉)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。