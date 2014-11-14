更正-日本经济：首相安倍不能无限期地推后增税--经济财政大臣甘利明

(标题和内文应为“日本经济财政大臣甘利明”，非“财务大臣麻生太郎”)

路透东京11月14日 - 日本经济财政大臣甘利明周五称，如果首相安倍晋三决定明年推迟上调消费税，他不能无限期推迟，必须要说明他会在什么时候再次增税。

甘利明在对记者讲话时说，如果推迟上调消费税，日本政府将尽其所能实现降低基本预算赤字的目标，这是政府改进财政纪律的重要目标之一。