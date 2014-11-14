东京汇市：美元兑日圆创七年新高，日股上扬予以支撑

路透东京11月14日 - 美元兑日圆周五创七年新高，日本股市上涨予以支撑。有臆测认为，日本领导人将举行选举，并推迟上调消费税。

日本股市日经指数 周五盘初涨至七年新高。 许多市场参与者尤其是外国投资者，抛售日圆以对冲手中的日股持仓。(完)