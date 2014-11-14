美国FED：费希尔将于明年3月退休，步普洛瑟后尘成为第二位引退的鹰派官员

路透11月13日 - 美国达拉斯联储总裁费希尔将于明年3月19日退休，成为第二位从美国联邦储备理事会(美联储/FED)卸任的鹰派官员，许多分析师预期美联储将在几个月后开始进行十年来的首轮升息。

根据美联储的规定，今年65岁的费希尔在明年4月前退休。费希尔在美联储供职近十年期间，他经常动用他的投票权反对实施宽松货币政策，今年亦如此。

费城联储总裁普洛瑟与费希尔一样，也经常对美联储政策提出尖锐批评，普洛瑟今年对美联储的政策也投下反对票，此前他表示自己将在明年3月1日退休。