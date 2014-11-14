美国FED：费希尔将于明年3月退休，步普洛瑟后尘成为第二位引退的鹰派官员

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透11月13日 - 美国达拉斯联储总裁费希尔将于明年3月19日退休，成为第二位从美国联邦储备理事会(美联储/FED)卸任的鹰派官员，许多分析师预期美联储将在几个月后开始进行十年来的首轮升息。
根据美联储的规定，今年65岁的费希尔在明年4月前退休。费希尔在美联储供职近十年期间，他经常动用他的投票权反对实施宽松货币政策，今年亦如此。
费城联储总裁普洛瑟与费希尔一样，也经常对美联储政策提出尖锐批评，普洛瑟今年对美联储的政策也投下反对票，此前他表示自己将在明年3月1日退休。
两位联储官员均未透露退休后的计划。(完) (编译 白云; 审校 张荻)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，香港上市的中国汇源果汁集团有限公司正在邀请更多银行参贷，计划三年期贷款筹资规模提高到2.8亿欧元(3.01亿美元)左右。该贷款在一般银团阶段吸引到三家银行参贷。