《全球汇市》美元兑日圆持于七年高点附近，关注日本领导人态度

许多市场参与者，尤其是外资，卖出日圆以对冲其股市仓位。

“我们认为现阶段日圆的修正可能较为有限。对于日本可能提前选举、推迟调升消费税的预期益发高涨，目前皆透过日经指数上涨对美元/日圆形成支撑，”摩根士丹利在一份报告中表示。

美元在隔夜市场跌至盘中低位115.32日圆，此前美国数据显示，上周初请失业金人数上升，但仍接近14年低位。

欧元 日内亦持稳于1.2473美元，远高于一周前触及的两年低位1.2358美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2464 1.2475 -0.09 -9.32 1.3745

美元/日圆 116.14 115.73 +0.35 +10.29 105.30

欧元/日圆 144.76 144.37 +0.27 +0.02 144.73

美元/瑞郎 0.9643 0.9632 +0.11 +8.01 0.8928

英镑/美元 1.5682 1.5709 -0.17 -5.28 1.6556

美元/加元 1.1387 1.1365 +0.19 +7.22 1.0620

澳元/美元 0.8692 0.8720 -0.32 -2.48 0.8913

新西兰元/美元 0.7854 0.7879 -0.32 -4.29 0.8206

澳元/日圆 100.950 100.920 +0.03 +7.57 93.850

新西兰元/日圆 91.220 91.180 +0.04 +5.57 86.410

英镑/日圆 182.13 181.80 +0.18 +4.47 174.33

澳元/新西兰元 1.1060 1.1060 +0.00 +1.95 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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