《全球汇市》美元兑日圆持于七年高点附近，关注日本领导人态度

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
许多市场参与者，尤其是外资，卖出日圆以对冲其股市仓位。
“我们认为现阶段日圆的修正可能较为有限。对于日本可能提前选举、推迟调升消费税的预期益发高涨，目前皆透过日经指数上涨对美元/日圆形成支撑，”摩根士丹利在一份报告中表示。
美元在隔夜市场跌至盘中低位115.32日圆，此前美国数据显示，上周初请失业金人数上升，但仍接近14年低位。
欧元 日内亦持稳于1.2473美元，远高于一周前触及的两年低位1.2358美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2464 1.2475 -0.09 -9.32 1.3745
美元/日圆 116.14 115.73 +0.35 +10.29 105.30
欧元/日圆 144.76 144.37 +0.27 +0.02 144.73
美元/瑞郎 0.9643 0.9632 +0.11 +8.01 0.8928
英镑/美元 1.5682 1.5709 -0.17 -5.28 1.6556
美元/加元 1.1387 1.1365 +0.19 +7.22 1.0620
澳元/美元 0.8692 0.8720 -0.32 -2.48 0.8913
新西兰元/美元 0.7854 0.7879 -0.32 -4.29 0.8206
澳元/日圆 100.950 100.920 +0.03 +7.57 93.850
新西兰元/日圆 91.220 91.180 +0.04 +5.57 86.410
英镑/日圆 182.13 181.80 +0.18 +4.47 174.33
澳元/新西兰元 1.1060 1.1060 +0.00 +1.95 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/许娜/陈宗琦；审校 李爽/李婷仪)
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