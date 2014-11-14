《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月14日

*工商时报：

--针对彰化银行 12月8日董监改选，财政部昨日正式对台新金控 宣战，强调要取得过半席次。财政部部长张盛和更公开呼吁，希望所有民股都投给财政部，让财政部在彰银的九席董事中，拿到五席、甚至六席董事，一举解决彰银长年来的问题。

--经济部长杜紫军昨日表示，台湾将积极参与亚太自贸区（FTAAP）共同策略研究。不过，对于大陆倡议的亚洲基础建设投资银行（AIIB），高层表示，台湾已参与亚银，加上评估亚洲投资银行对我直接帮助不大，因此评估结果台湾无意参加。

*经济日报：

--胜华 董事会昨日通过认列资产减损70.3亿台币，以及存货跌价损失34.2亿台币，共将在第3季财报中认列104.5亿台币损失，侵蚀每股纯益约5台币，一举亏掉半个股本。

--立法院长王金平日前抛出两岸货贸应针对有共识项目先签〞中期收获清单〞，经济部长杜紫军昨日表示，可行性不高，但尊重国会议长意见，下次货贸谈判时，将会向陆方提出要求。

--澳新银行指出，以人民币存款计算，台湾已是全球第二大人民币离岸市场。由于两岸经贸联系密切，台湾人民币离岸市场(CNT市场)可望成为一个活跃的金融市场，并在人民币国际化过程中扮演更重要的角色。

--行政院会昨日通过银行法修正案，未来将鼓励台湾的商业银行发行短期金融债券，金管会副主委王俪玲表示，此举有助吸引已投资海外7兆(万亿)台币的寿险资金，就近在台湾下单，为政府推动〞金融进口替代〞政策，跨出重要一步。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。