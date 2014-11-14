中国证券：上交所拟推债券质押式协议回购，主要针对私募债等--报载

路透上海11月14日 - 据上海证券报周五报导，上海证券交易所债券业务部副总监佘力近日透露，上交所近期将抓紧推出债券质押式协议回购业务；据业内人士介绍，该业务与目前广泛开闸的债券质押式回购不同，将由持券方和资方一对一签订标准化协议，确定质押券种、期限、利率等要素。

报导并指出，该业务将主要针对目前流动性不高的资产支持证券、中小企业私募债等私募性质的债券品种，预计该项业务推出后将大大增强资产支持证券、中小企业私募债等目前在交易所挂牌的“小众”债券品种流动性。业内人士希望，年底前相关细则能够正式出台。 “这些债券品种流动性不高是机构投资者持券意愿不强的主要因素之一，”报导援引一位资深券商固定收益部人士称，“可以质押融资的话将显着改善这一现象。”

资产证券化市场自去年年底开始受到重视，出现加速发展的迹象。据介绍，今年已经发行的各类证券化产品，规模已经将近2,400亿，是从2005年到2013年间总发行量的两倍。

“客观讲，资产证券化市场流动性现状是多方因素共同作用的结果。从原理来看，证券化作为复杂产品，标准化程度比较弱，流动性就必然比较低，这是一个客观事实。”佘力表示.

他并指出，依靠简单的市场自我发展、公开发行、做市商制度，可能都很难从根本上提高资产支持证券的流动性，需要借鉴境外市场的经验，使资产证券成为市场认可的主流证券品种。例如设立政策性机构，收购银行的基础贷款，或者收购证券重新打包发行等手段，注入国家信用。 此外，报导还指出，资产证券化市场参与各方普遍期待企业资产证券化产品“备案”发行和基础资产负面清单等政策能够尽快落地。