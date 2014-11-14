中国保险：保险公司优先股发行量不得超过普通股总数的50%--保监会

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京11月14日 - 中国保监会拟对保险公司补充资本进行规范，优先股不得超过公司普通股股份总数的50%，优先股募集金额不得超过发行前净资产的50%。保险公司发行的各类债务性资本工具的余额不得超过核心资本的100%。
保监会网站周四刊登保险公司资本补充管理办法的征求意见稿称，保险公司发行属于核心一级资本的普通股没有额度限制。但私募发行的次级可转换债券规模不得超过核心一级资本的50%；保险公司发行应急资本，按照偿付能力监管规则可以增加的实际资本金额不得超过实际资本总额的5%与10亿元两者之小者。
保险公司运用非传统再保险补充的实际资本，不得超过公司实际资本的10%与5亿元两者之小者。
保监会指出，保险公司可补充实际资本的方式包括但不限于：普通股、优先股、资本公积、留存收益、债务性资本工具、应急资本、保单责任证券化产品、非传统再保险。
保监会并发布了偿二代偿付能力报告，取消了年度报告，强化了季度报告，并要求对第四季度偿付能力报告进行外部独立审计；报告内容充分体现“风险导向”和“偿付能力风险自评估”原则。
保监会要求，保险公司管理层需要在季度报告中对照保监会监管规则对风险管理制度的完整性和有效性，以及操作风险、战略风险、声誉风险、流动性风险等各大类风险的发生概率和潜在损失开展自评估，并提出管理措施。这使得偿付能力报告的形成过程，成为保险公司管理层进行全面风险审视和资本管理的过程。（完）
欲浏览更多详情，请点选保监会网站( here ) (发稿 谢衡； 审校 黄凯)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。