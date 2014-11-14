习近平将首访太平洋岛国 提出支持岛国发展举措

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月13日 - 中国外交部部长助理郑泽光周四称，国家主席习近平下周将访问斐济并与建交的其他七个太平洋岛国领导人举行会晤，并提出支持岛国发展、加强同岛国合作的一系列重大举措。

郑泽光还表示，中方与六个因台湾问题而未获邀请的太平洋岛国也存在合作空间。

郑泽光在记者会上表示，习近平将在斐济与斐济、密克罗尼西亚联邦、萨摩亚、巴布亚新几内亚、瓦努阿图、库克群岛、汤加和纽埃等建交太平洋岛国的领导人举行会晤。

他指出，习近平将在会议上发表对太平洋岛国地区重要政策讲话，并宣布帮助这些国家发展的重要举措。

郑泽光称，“访问期间，中方将同有关的岛国政府签署一系列合作文件和商业合作协议，将会涉及融资、教育、培训、基础设施建设等广泛的领域。”

尽管基里巴斯、马绍尔群岛、瑙鲁、帕劳、所罗门群岛和图瓦卢并未获得邀请，但郑泽光表示，这并不意味着中国忽视这些国家。

郑泽光称，“平时我们和这些岛国人民之间的友好往来是很多的。”