习近平将首访太平洋岛国 提出支持岛国发展举措

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月13日 - 中国外交部部长助理郑泽光周四称，国家主席习近平下周将访问斐济并与建交的其他七个太平洋岛国领导人举行会晤，并提出支持岛国发展、加强同岛国合作的一系列重大举措。
郑泽光还表示，中方与六个因台湾问题而未获邀请的太平洋岛国也存在合作空间。
郑泽光在记者会上表示，习近平将在斐济与斐济、密克罗尼西亚联邦、萨摩亚、巴布亚新几内亚、瓦努阿图、库克群岛、汤加和纽埃等建交太平洋岛国的领导人举行会晤。
他指出，习近平将在会议上发表对太平洋岛国地区重要政策讲话，并宣布帮助这些国家发展的重要举措。
郑泽光称，“访问期间，中方将同有关的岛国政府签署一系列合作文件和商业合作协议，将会涉及融资、教育、培训、基础设施建设等广泛的领域。”
尽管基里巴斯、马绍尔群岛、瑙鲁、帕劳、所罗门群岛和图瓦卢并未获得邀请，但郑泽光表示，这并不意味着中国忽视这些国家。
郑泽光称，“平时我们和这些岛国人民之间的友好往来是很多的。”
他指出，“在一个中国的框架下，将来的关系会发展得更好，有合作的广阔的空间。”(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。