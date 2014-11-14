《台湾重要政经日程》--11月14日

=====================今日重要政经消息============================== 11/14(五) --09:00 立法院院会。 --09:30 行政院长江宜桦接见美国前劳工部长一行。 --09:00 绿色成长与绿色产业发展策略性研讨会。 ===================================================================== 11/17(一) --10:00 〞日本企业海外座谈会〞记者会。 --16:20 央行公布台湾至10月底人民币业务相关数据。 11/20(四) --16:00 主计总处公布10月外销订单，上月年增率为12.7%。 --16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。 11/21(五) --12:20 央行代财政部标售103/16期公债金额预定300亿台币，年期为30年期。 11/24(一) --08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为3.90%。 --16:00 经济部公布10月工业生产指数年增率，上月年增10.30%。 11/25(二) --16:10 央行公布10月M2年增率，上月为年增5.31%。 11/28(五) --中央选举委员会记者会。 11/29(六) --台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。 12/1(一) --10:00 汇丰公布台湾11月采购经理人指数(PMI)。 --12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定300亿台币，年期为10年期。 12/5(五) --16:10 央行公布11月底外汇存底，上月为4,214.76亿美元。 --08:30 主计总处公布11月消费者物价指数年增率，上月年增+1.07%。 12/8(一) --16:00 财政部公布11月出口，上月为年增0.7%。 12/24(三) --12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。 12/26(五) --12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。 12/27 (六) --弹性调整休假补上班日，金融市场开市。 ====================================================================== 2015年 1/1(四)-1/2(五) --元旦假期与周五弹性放假一日，金融市场休市。 2/18(三)-2/23 (一) --农历春节假期，金融市场休市。 4/3(五)-4/4(一) --清明节及儿童节连续假期补假，金融市场休市。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)