中国经济：主动调低经济增速，体现适应新常态的务实和担当--人民日报

路透北京11月14日 - 在北京APEC会议上，中国国家主席习近平分析了中国经济“新常态”，最近部分省份亦计划适度下调2014年以及“十二五”规划GDP增速预期目标。人民日报周五报导称，主动调低经济增速，正体现适应“新常态”的务实和担当，让经济发展合理降速，是为了提质增效。

报导并指，当前中国正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期，经济增速指标要与实际运行相协调，因地制宜调慢经济增速，是一种难得的理性。

“对于GDP增速，恐怕还需打开‘不甘降’的心结，驱除‘不敢降’的心魔，做好打持久战的准备。”报导称，速度做减法，效益才可能做乘法。

继2011年GDP增速降至两位数以内的9.2%后，2012年和2013年增速均为7.7%，而今年三季度GDP增速则更是创下五年半低点7.3%。报导认为，这一轮经济放缓，固然有外部因素制约，但症结主要还在自身，粗放的发展方式遭遇外部的“气候变化”，矛盾容易激化。

报导并称，经济增速的放缓是宏观调控的结果，更是在传递明确信号，这是战术调整，也是战略转变。

国家统计局数据显示，三季度GDP同比增长7.3%，前三季度GDP则同比增长7.4%。中国政府年初设定的全年经济增长目标为7.5%左右。