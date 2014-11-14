中港个股：农行完成A股首单优先股发行26家机构参与，前五年股息率6%

路透上海11月14日 - 中国四大国有银行之一的农业银行 周五公告称，其400亿元人民币A股优先股已完成非公开发行，共有26家机构参与，此外前五年的股息率确定为6.00%，这也是A股首单完成发行的优先股。

公告显示，参与机构中认购规模较大的包括交银施罗德资产管理公司、人保资产、招商基金、北京天地方中资产管理公司、安邦保险、北京国际信托、平安资产，认购金额介于30亿元-60亿元之间。

农行此前公告的优先股发行计划指出，拟发行不超过8亿股的优先股，筹集金额不超过800亿元人民币，其中今年内发行不超过4亿股，募资不超过400亿元。本次募集资金将用于补充其他一级资本。

发行公告还显示，本次发行的优先股以5年为一个股息率调整期，即股息率每5年调整一次，每个股息率调整期内每年以约定的相同票面股息率支付。首个股息率调整期的股息率通过询价方式确定为6.00%。

中诚信国际对农行主体与本次发行的优先股信用评级分别为AAA、AA+。