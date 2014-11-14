中港个股：农行完成A股首单优先股发行26家机构参与，前五年股息率6%

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透上海11月14日 - 中国四大国有银行之一的农业银行 周五公告称，其400亿元人民币A股优先股已完成非公开发行，共有26家机构参与，此外前五年的股息率确定为6.00%，这也是A股首单完成发行的优先股。
公告显示，参与机构中认购规模较大的包括交银施罗德资产管理公司、人保资产、招商基金、北京天地方中资产管理公司、安邦保险、北京国际信托、平安资产，认购金额介于30亿元-60亿元之间。
农行此前公告的优先股发行计划指出，拟发行不超过8亿股的优先股，筹集金额不超过800亿元人民币，其中今年内发行不超过4亿股，募资不超过400亿元。本次募集资金将用于补充其他一级资本。
发行公告还显示，本次发行的优先股以5年为一个股息率调整期，即股息率每5年调整一次，每个股息率调整期内每年以约定的相同票面股息率支付。首个股息率调整期的股息率通过询价方式确定为6.00%。
中诚信国际对农行主体与本次发行的优先股信用评级分别为AAA、AA+。
农业银行A股周四收报2.64元，过去一个月上涨7.32%。（完） (发稿 边竞； 审校 林高丽)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。