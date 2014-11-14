中国货币市场：七天回购开盘报3.02%，上日加权利率3.1390%

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透上海11月14日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在3.02%，上日该期限加权平均利率为3.1390%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.02% 3.14% 3.1390%
周四银行间市场质押式回购总成交金额为12,260.55亿元，较上日的9,576.68亿元大增近三成；其中，隔夜品种成交9,622.13亿元，上日为7,618.59亿元。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。