《中国已公布新股发行上市日程表》--11月14日

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
11/17 沪 福达股份 732166 4,350 5.80 20.00 银河证券 11/20
*11/24 沪 柳州医药 732368 不超过3,000 -- -- 国都证券 11/27
*11/24 沪 维格娜丝 732518 不超过3,699.50 -- -- 中信建投 11/27
*11/24 深 燕塘乳业 002732 不超过3,935 -- -- 广发证券 11/27
*11/24 深 雄韬股份 002733 不超过3,400 -- -- 招商证券 11/27
*11/24 深 王子新材 002735 不超过2,000 -- -- 民生证券 11/27
*11/24 深 凯发电气 300407 不超过1,700 -- -- 广发证券 11/27
*11/24 深 道氏技术 300409 不超过1,625 -- -- 招商证券 11/27
*11/25 沪 方盛制药 732998 不超过2,726 -- -- 广发证券 11/28
*11/25 沪 海南矿业 780969 不超过18,667 -- -- 国泰君安 11/28
*11/25 深 三环集团 300408 不超过4,600 -- -- 银河证券 11/28
*11/27 沪 华电重工 780226 不超过15,000 -- -- 招商证券 12/2
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
注: 1.本表包括新股发行及上市。
2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦/张晓翀；审校 林高丽)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。