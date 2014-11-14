离岸人民币：中国将于下周四在香港发行120亿元国债，其中90亿CMU招标

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港11月14日 - 香港金融管理局周四晚间宣布，中国财政部将于下周四（20日）在香港发行120亿元人民币国债，其中90亿在中央结算系统面向机构投资者公开招标。
其中，公开招标发行的包括3年期40亿元，5年期30亿元，10年期20亿元；另外则通过配售银行和香港交易所平台向，香港居民发行30亿元2年期人民币国债。每半年付息一次。
上半年时中国国务院批准，财政部今年在香港分两期发行共280亿元人民币国债。第一期将于5月21日面向机构投资者、国外中央银行、地区货币管理当局发行160亿元；第二期则于下半年面向机构投资者和香港居民发行120亿元。（完） (记者 毕晓雯; 审校 杨淑祯)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。