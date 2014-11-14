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亚洲 | 2014年 11月 14日 星期五 09:00 BJT

离岸人民币：中国将于下周四在香港发行120亿元国债，其中90亿CMU招标

路透香港11月14日 - 香港金融管理局周四晚间宣布，中国财政部将于下周四（20日）在香港发行120亿元人民币国债，其中90亿在中央结算系统面向机构投资者公开招标。

其中，公开招标发行的包括3年期40亿元，5年期30亿元，10年期20亿元；另外则通过配售银行和香港交易所平台向，香港居民发行30亿元2年期人民币国债。每半年付息一次。

上半年时中国国务院批准，财政部今年在香港分两期发行共280亿元人民币国债。第一期将于5月21日面向机构投资者、国外中央银行、地区货币管理当局发行160亿元；第二期则于下半年面向机构投资者和香港居民发行120亿元。（完） (记者 毕晓雯; 审校 杨淑祯)
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