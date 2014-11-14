离岸人民币：中国将于下周四在香港发行120亿元国债，其中90亿CMU招标

路透香港11月14日 - 香港金融管理局周四晚间宣布，中国财政部将于下周四（20日）在香港发行120亿元人民币国债，其中90亿在中央结算系统面向机构投资者公开招标。

其中，公开招标发行的包括3年期40亿元，5年期30亿元，10年期20亿元；另外则通过配售银行和香港交易所平台向，香港居民发行30亿元2年期人民币国债。每半年付息一次。