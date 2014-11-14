《路透晚报》--11月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《即时观点》中国10月末M2增速创七个月新低，政策放松空间仍存

中国人民银行周五公布数据显示，10月新增人民币贷款5,483亿元，低于此前路透6,500亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长12.6%，亦低于路透调查中值12.9%，并创出七个月来新低。

--中国经济：明年下行压力较大，宏观政策将适时适度预调微调--总理

中国国务院总理李克强称，中国今年能够实现全年7.5%左右的预期增长目标，虽然明年经济下行压力较大，但中国经济的基本面没有变，将继续保持宏观政策的连续性和稳定性，适时适度预调微调。

--中国经济：主动调低经济增速，体现适应新常态的务实和担当--人民日报

在北京APEC会议上，中国国家主席习近平分析了中国经济“新常态”，最近部分省份亦计划适度下调2014年以及“十二五”规划GDP增速预期目标。人民日报周五报导称，主动调低经济增速，正体现适应“新常态”的务实和担当，让经济发展合理降速，是为了提质增效。

--中国财政：10月全国财政收入同比增速创八个月高点，支出罕见负增长

中国10月财政收入同比增幅比上月提高，得益于中央财政大幅增收；当月全国财政支出则出现罕见的同比下滑，因去年同期基数较高，且今年年内支出进度超前。

--香港经济：第三季GDP按年增长2.7%，预测全年实质经济增长2.2%

香港政府周五公布，今年第三季本地生产总值（GDP）按年增长2.7%，比上季1.8%的增幅为高；全年实质经济增长预测为2.2%，属原来预测区间的下限。

--《台湾金融市场一周展望》选举进入倒数计时，短线操作料停看听

再两周，台湾将选出新百里侯。变数当前，分析师多认为，纵然执政党选情低迷，惟最终结果尚难逆料，金融市场料以盘待变，股市偏震荡整理、债市有小多可期。

【金融】

--中国保险：保险公司优先股发行量不得超过普通股总数的50%--保监会

中国保监会拟对保险公司补充资本进行规范，优先股不得超过公司普通股股份总数的50%，优先股募集金额不得超过发行前净资产的50%。保险公司发行的各类债务性资本工具的余额不得超过核心资本的100%。

【固定收益】

--新债招标：中国七年续发国债高于预期，二级陷调整机构参与热情降温

中国财政部周五招标的七年期续发国债收益率高于此前预期。市场人士表示，近期现券二级市场有所调整，收益率小幅反弹，令机构一级参与热情较前期有所降温，致今日新债结果偏高，1.65的投标倍数亦表明需求中性偏弱。

--中国货币市场：回购利率低位震荡，新一轮IPO催升七天及14天资金需求

中国银行间资金市场周五回购利率低位震荡，七天期稍降，隔夜及14天品种则略涨；资金供需仍维持基本平衡，而新一轮新股IPO临近，催升七天及14天资金需求。

--中国债市动态：现券及国债期货继续调整，金融数据公布前止盈心态重

中国银行间债市周五早盘现券及国债期货继续调整；因前期收益率下行过快，场内止盈压力较重，且10月金融数据公布在即，多头观望情绪升温，若新增信贷等数据不出市场意外，短线现券或维持调整以消化前期获利。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘略跌维持窄幅震荡，亚洲货币竞贬短期影响有限

中国人民币兑美元周五早盘高开后震荡走贬，而中间价则继续小涨。交易员反映，早盘市场交投正常，供求较为均衡，短期人民币料延续窄幅震荡的格局。

--离岸人民币：中国将于下周四在香港发行120亿元国债，其中90亿CMU招标

香港金融管理局周四晚间宣布，中国财政部将于下周四（20日）在香港发行120亿元人民币国债，其中90亿在中央结算系统面向机构投资者公开招标。

--离岸人民币：将致力进行更多人民币回购交易，充分利用跨境抵押平台--HKMA

香港金管局(HKMA）近日表示，回购交易市场的发展对国际人民币市场的进一步增长具关键作用，未来将致力进行更多人民币回购交易；同时还将充分利用HKMA的中央结算系统及第三方平台的合作来提供跨境抵押品平台。

--《离岸人民币综述》沪港通不会引发离岸人民币“钱荒”，更难挑战港元地位

香港金管局如期宣布取消居民每日两万元人民币兑换上限，不但为下周开闸的沪港通再添助力，也势必提升人民币在离岸市场的整体需求。但短期进一步冲击离岸人民币资金成本、或影响中长期港元的地位的可能性不高。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连续第二日收跌，权重股回调致大盘持续调整

中国股市沪综指周五连续第二日收跌，权重股普遍回调致大盘持续调整。分析师指出，尽管新一批IPO启动但数量低于预期，对市场影响不大，但短期大盘在反复冲关后有技术调整需要，且沪港通下周一正式开闸，市场现观望气氛，后市料继续震荡。

--《焦点》阿里巴巴计划首次发债，融资规模或达80亿美元

中国电子商务巨头阿里巴巴下周将试探亚洲、欧洲和美国的投资者，考虑首发债券。两个月前该公司刚刚完成创纪录规模的IPO。

--《中国大宗商品综述》贵金属出口异常火热引发虚假贸易担忧

中国近几月火热的贵金属出口，却引发市场对虚假贸易导致热钱流入的担忧，毕竟国外的首饰消费并没有明显升温，且相对于其他商品而言，贵金属以及首饰价值高体积小，不乏为上佳的贸易融资品。

--中国证券：券商年底前需报送未来三年资本补充规划--证券业协会

中国证券业协会周四发布“证券公司报送资本补充规划有关工作的通知”，为建立健全券商资本管理机制，拓宽资本补充渠道，要求各券商在今年底前向证券业协会报送切实可行的未来三年资本补充规划。

--中国证券：上交所拟推债券质押式协议回购，主要针对私募债等--报载

据上海证券报周五报导，上海证券交易所债券业务部副总监佘力近日透露，上交所近期将抓紧推出债券质押式协议回购业务；据业内人士介绍，该业务与目前广泛开闸的债券质押式回购不同，将由持券方和资方一对一签订标准化协议，确定质押券种、期限、利率等要素。

--中国棉花：2014年度棉花产量预计同比减7%，单产水平增加--行业网站

中国棉花网周五公布的全国棉花产量调查报告称，中国2014年度棉花产量预计651万吨，较上年度减少7%，较8月份预测下降4.3个百分点。

--中港个股：农行完成A股首单优先股发行26家机构参与，前五年股息率6%

中国四大国有银行之一的农业银行周五公告称，其400亿元人民币A股优先股已完成非公开发行，共有26家机构参与，此外前五年的股息率确定为6.00%，这也是A股首单完成发行的优先股。 (完)