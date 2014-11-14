全球金市：金价恐四周内第三周下滑，因美元强劲

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
上周美国初请失业金人数上升，但仍接近14年低位，暗示美国就业市场正迈向全面稳健的状况。
经济表现强劲可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快升息，令无息资产黄金受到打压。
全球最大的黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust 的持仓情况，反映出金市前景偏空。该基金周四黄金持仓量减少0.3%至720.62吨，为连续第八日减少，且触及六年新低。
印度财政部与央行将于一两天内再度开会，周四双方未能就是否限制黄金进口达成决策。过去两个月印度黄金进口量大增，加大贸易逆差的压力。
如果采行新的限制措施，将提高印度本地黄金对全球指标的溢价，损及消费者需求。印度减少购买黄金，也将令全球金价承压，中国需求疲弱已经令金价受创。(完)
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(编译 张荻/陈宗琦；审校 戴素萍/王兴亚)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。