全球金市：金价恐四周内第三周下滑，因美元强劲

上周美国初请失业金人数上升，但仍接近14年低位，暗示美国就业市场正迈向全面稳健的状况。

经济表现强劲可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快升息，令无息资产黄金受到打压。

全球最大的黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust 的持仓情况，反映出金市前景偏空。该基金周四黄金持仓量减少0.3%至720.62吨，为连续第八日减少，且触及六年新低。

印度财政部与央行将于一两天内再度开会，周四双方未能就是否限制黄金进口达成决策。过去两个月印度黄金进口量大增，加大贸易逆差的压力。

如果采行新的限制措施，将提高印度本地黄金对全球指标的溢价，损及消费者需求。印度减少购买黄金，也将令全球金价承压，中国需求疲弱已经令金价受创。(完)

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